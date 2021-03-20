中國政府據傳因憂慮Tesla電動車的鏡頭攝錄機密，禁止Tesla電動車進入軍事用地，軍方及部分國企高層亦禁用Tesla電動車上班。Tesla總裁馬斯克周六否認旗下電動車涉及間諜活動，強調Tesla嚴格遵守資料保密原則，又形容若Tesla汽車在中國或任何地方被用作間諜用途，全球所有地方的Tesla也會倒閉。

傳中國限Tesla駛入軍事用地

《華爾街日報》及路透社等西方傳媒早前引述消息指，中國近期限制Tesla電動車在軍事及涉敏感技術的國企運作，包括不准其汽車駛進軍事建築範圍等，原因是Tesla汽車上的感應器有拍攝及儲存附近影像的功能，電動車的行蹤亦會有記錄，中國政府卻無法取得或控制這些記錄。

馬斯克周六在中國國務院主辦的「中國發展高層論壇」視像會議上回應報道。他表示，若任何一間企業參與間諜活動，都會構成極嚴重的負面影響，「舉例說，假如Tesla利用其汽車在中國，或者任何地方、任何國家進行間諜活動，我們在所有地方都會倒閉，因此我們有很強的動機保持一切資料高度機密」。

中國現時是Tesla電動車主要市場，去年Tesla在中國售出147,445輛電動車，佔全球總銷量3成，但預計今年會面臨中國蔚來汽車和吉利汽車的同類產品競爭。假如中方對Tesla的禁令屬實，勢將打擊Tesla增長潛力。

稱美暫緩TikTok禁令「值得慶幸」

馬斯克在會上提到中美關係，呼籲兩國加強互信，又提到美國政府暫緩執行TikTok禁令，形容這是值得慶幸的事。馬斯克表示不認為TikTok涉及間諜活動，指人們只是在TikTok「跳傻瓜的舞」，欠缺情報價值。

現時除了Tesla，馬斯克還擁有太空探索企業SpaceX和管道運輸研究公司The Boring Company，他表示人類未來最大挑戰，將是處理與人工智能（AI）的關係，形容AI是前所未見「比人類還聰明」的事物，促請各國成立專責部門監管AI安全。

彭博社/路透社

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！