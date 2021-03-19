3月7日，美國參議院通過了1.9萬億美元救助方案，同日中國海關總署公布今年首兩個月，中國對美國出口貨值大增7成半至5,253億人民幣，順差增加至3,344億人民幣，按年增幅達88.2%。

美國對華貿易赤字自2020年爆發疫情以來一直攀升，這與白宮前經濟顧問科恩的預期一致。當美國的生產力遭受疫情打擊，美國人的消費卻因政府救助而跌幅輕微。美國人消費大於生產，意味花的錢多於賺的錢，向外購買貨品，貿易逆差自然擴大。這是經濟學的硬道理，不會因為任何形式的貿易戰而改變。

美國人花的錢多、賺的錢少，也為華府帶來龐大財政壓力。美國國會預算處統計顯示，美國聯邦政府在2020年連番派錢，財政赤字佔GDP已升至18%，公眾持有美國國債的金額佔GDP水平已升至100%。簡單點說，以美國2018年GDP達20.54萬億美元計算，假設年息3厘，美國每年單還利息已要6,160億美元，差不多等於香港GDP的兩倍。美國明年的財赤，估計仍佔GDP的6%，也就是說國債水平將進一步上升。

美國面臨貿易赤字、財政赤字以及國債水平急升的「三高風險」，自然難再撥出更多資金支援海外盟友，這也是近年美中角力中，華府綁手綁腳的重要原因。但同樣值得留意的是，美元至今仍是全球最被廣泛使用及接受的貨幣，背後反映了大家對美國政府的信心。

特約記者：劉在名

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