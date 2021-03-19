歐洲藥品管理局（EMA）前天公佈評估結論，認定牛津/阿斯利康的武漢肺炎疫苗「安全有效」，但無法完全排除疫苗與少數罕見血栓的關聯。大多數歐盟國家隨即決定恢復施打，但血栓疑雲已令不少人對牛津疫苗失信心。

EMA調查歐英2,000萬人接種牛津疫苗後引發的25宗罕見血栓案例，當中九人死亡，結論是疫苗不會提高出現血栓的整體風險，但不能完全排除兩者關係，就算兩者有關，風險也遠低於染疫致死。但EMA表示會在牛津疫苗加警告標籤，要求醫療界留意注射後可能出現血栓和腦出血。

歐盟近日有17國暫停接種牛津疫苗，EMA開綠燈後，德國、法國、西班牙、意大利等至少十國宣佈明天或下周恢復注射。但瑞典、丹麥和非歐盟成員國挪威表示要先完成自行評估才復打，挪威有研究員指國內三名接種完牛津疫苗後住院的醫護，其中一人已死，極可能是疫苗引發過度免疫反應引致血栓。法國不建議向55歲以下人士接種，指血栓個案都在這群組發生。

英預約接種一成人甩底

英國藥品及保健產品管理局（MHRA）前天也表示，當地1,100萬人注射過牛津疫苗，只有五宗未證實因果關係的罕見血栓個案，其中一死。宣佈昨天注射牛津疫苗的首相約翰遜表示：「牛津和輝瑞疫苗都是安全的，不安全是感染武肺。」不過有醫生和診所表示，不少人擔心血栓取消注射牛津疫苗，預約接種也出現多達一成的「甩底率」。

牛津疫苗是供應給發展中國家的主力疫苗，雖然亞洲和非洲多國政府都沒叫停，印尼昨也宣佈恢復接種，民眾卻有抵制情緒。有烏干達人說：「為甚麼准用它在我身上？歐洲人是人，我們不是嗎？」

法新社/美聯社/美國《每日電訊報》