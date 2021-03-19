美國總統拜登上任後的中美高層首次面對面會談，周四在美國阿拉斯加安克雷奇（Anchorage）展開，美國有線新聞網絡分析認為，中美對建立雙方關係有不同的取態，中方希望與美國平穩合作，美國則在應對中國挑戰方面未有退讓。而隨着美國與亞洲多國建立更緊密的關係，加上周四首輪會談已浮現火藥味，美國國務卿布林肯高調批評中國人權問題，最終變成與中共中央政治局委員楊潔箎互相駁斥，故相信今次會談不大機會取得正面成果，預料未來中美關係之路會難行。

今次中美會談開始前，兩國已各自展示強硬立場，中國駐美大使崔天凱早已預告，中方在香港、新疆、台灣等議題沒妥協餘地 ，結果會面一如所料充滿對立場面，布林肯開始發言時已點名表明深切關注中方在新疆、香港和台灣的行為，而楊潔箎則以長達16分鐘的發言高調反擊，指美國自身也存在人權問題。

CNN分析認為，北京目前或傾向與拜登政府維持以往與前總統奧巴馬政府的相處模式，故只是口頭上對中國強硬，未有影響兩國的經貿合作或限制中國的領土野心。不過美國似乎並非抱持相同取態，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）便形容中美關係為21世紀最大的地緣政治考驗。

分析︰美國藉四方安全對話制衡中國

另外，華盛頓與日本、南韓建立更緊密的外交關係，可能會令北京感到擔憂。布林肯本周出訪東京時承諾，美國「將在中國使用脅迫或侵略行徑時施予還擊」，日本外相茂木敏充亦指「自由開放的國際秩序，被威權制度試圖透過力量及進步去改變現狀」。南韓總統文在寅亦表示，南韓及美國「會繼續合作應對共同挑戰」，印度因為與中國存在邊境衝突，似乎亦向美國靠攏。

拜登本月與日本、印度及澳洲舉行四方安全對話（Quad）視像會談，會後發表聯合聲明表示，他們「致力建立一個自由、開放、安全及繁榮的印太地區」，分析相信是向北京傳達訊息。四方安全對話被認為是對抗中國日益增加的影響力及亞太地區的侵略行徑，有指南韓亦可能會加入擴大聯盟。

分析續指，如果四方安全對話成為一個更緊密的聯盟，有機會左右中國政策，加上今次中美高層會談不大可能促進兩國關係，中國的領導人或會對結果感到擔憂。

美國有線新聞網絡

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