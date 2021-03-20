冰島近期4萬次地震後有火山噴發

冰島氣象局表示，西南部雷克雅內斯半島（Reykjanes Peninsula）最近數周發生至少4萬宗小型地震後，島上一座火山周五噴發，夜空被火山灰染紅。

噴發的法格拉達爾山位於首都雷克雅維克的西南方約30公里，冰島傳媒發佈照片顯示，夜空因為火山爆發而染紅。氣象局指所有進出凱夫拉維克國際機場的航班都已停止。

2010年，冰島埃亞菲亞德拉冰蓋（Eyjafjallajokull）下的火山噴發及釋放大量火山灰，當時造成超過10萬架航班取消，影響遠超外界原本預期。

10伊朗人被控違反美國制裁令

美國司法部周五控告10名伊朗公民，指控各被告在過去20年間，透過多間公司名義，秘密交易逾3億美元（約23億港元），逃避美國對伊朗的制裁。

司法部表示，涉案的8男2女目前身處美國以外的地方，沒有被拘捕，他們被指代表伊朗政府，透過70多間設在美國、伊朗、加拿大、阿聯酋與香港的公司進行交易，包括採購兩艘價值2,500萬美元（約1.9億港元）的油輪。他們也因涉及洗錢被處以1.57億美元（約12億港元）的罰款。此案一旦定罪，被告將面臨最高20年有期徒刑。

負責國家安全事務的助理司法部長德默斯（John C.Demers）說：「被告代表一個資助恐怖主義的國家，透過這些公司，在全世界謊稱使用金融服務和兌換，交易了數億美元。毫無疑問，司法部將動用所有必要工具，遏止伊朗政權利用美國金融系統支持邪惡活動。」

三星李在鎔獄中盲腸破裂

南韓三星電子（Samsung Electronics）副會長李在鎔今年1月因行賄等罪名成立，被判囚兩年半，目前尚餘18個月刑期。但韓聯社周六報道，李在鎔因為盲腸破裂，需送院接受緊急手術。

52歲的李在鎔從首爾看守所被送到三星醫療中心（Samsung Medical Center）接受手術，三星電子暫未就事件回應。

中央社／路透社

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