中共計畫把駐英國大使館遷到倫敦東部的塔村區（Tower Hamlets）行政區，搬遷工作將需要數年時間。塔村區市議會周三通過一項動議，擬把大使館附近的街道及建築改名，「維吾爾大樓」（Uighur Court）、「天安門廣場」（Tiananmen Square）、「香港路」（Hong Kong Road）、「西藏山」（Tibet Hill）等都在考慮之列。

塔村區市議會將根據有關動議，審視是否把中國駐英大使館附近的道路及建築物重新命名，例如「天安門廣場」、「西藏山」、「維吾爾園」、「香港路」、「曉波路」（Xiaobo Road）。

動議市議員︰反映中共侵犯人權行為

提出動議的自由民主黨市議員卡恩（Rabina Khan）表示：「最重要是，我們藉此反映中共的行徑及侵犯新疆維吾爾穆斯林及西藏人權（行為）。我們與中國有悠久的歷史，很自豪他們選擇在我們的行政區設立新使館，但同時我們必須有自己的立場。」英國西藏社區主席貝瑪洋子（Pema Yoko）說：「我們覺得這很重要，很高興聽到他們同意改名，我們想確保塔村區站在歷史正確的一方。」

另外，動議提到中國駐英大使館致函該行政區的學校尋求潛在合作機會，呼籲有關方面要釐清行動性質，以確保能夠反映該行政區尊重彼此的歷史及兩者的差異。動議又表示市議會歡迎香港居民申請最新BNO簽證入境，他們會考慮還可採取甚麼行動表達支持。

新大使館將座落前英國皇家鑄幣廠（The Royal Mint）原址，距最初的19世紀唐人街僅一步之遙，對中國具有歷史意義。搬遷大使館的決定在2018年落實時，中國駐英大使劉曉明揚言使館「將會成為倫敦的新地標，同時象徵中國目前在國際舞台的定位和影響力」。

新使館座落全英穆斯林人口最高地區

但該區是倫敦其中一個貧窮地區外，還是英國穆斯林人口比例最高的地方，接近40%居民都是穆斯林。由於中國被揭發殘酷對待新疆維吾爾族穆斯林，令該區的反對聲音日漸激烈。

英國首相約翰遜周五與4個新來英的港人家庭進行視像訪談，以了解他們來英的目的及需求。他表示代表全國歡迎他們選擇來英國定居，並對此感到自豪，又指相信英國會令他們有家的感覺。

英國《衞報》/《每日電訊報》／《蘋果》資料室

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！