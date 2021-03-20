（北美通訊）儘管美國多個州分都已經大麻合法化，但白宮仍然DQ了5名過去曾吸食大麻的職員，因為根據聯邦法例大麻仍是受管制藥物屬於違法。因擔心會流失精英，白宮已經更新指引，避免再有職員因為吸食大麻史而自動喪失入職資格。不過，白宮未有透露如何處理曾公開自己在大學時代非法吸食大麻的副總統賀錦麗的個案。

白宮發言人普薩基（Jen Psaki）周五證實，有5名拜登過渡政府的職員因為有吸食大麻史，而未獲准入職白宮。但她同時表示，白宮幾星期前已經同安全部門研究更新指引，令曾經吸食大麻的白宮職員不會自動喪失入職資格。根據新指引，對於新入職者，白宮將會逐個個案審視，只曾經「有限」使用大麻，並且所處職位毋須通過安全檢查的，可以獲得豁免。

不過，即使獲得豁免，仍然必須同意在任職政府期間停止使用所有大麻產品，並須同意接受隨機藥物測試。若最後一次使用大麻日期屬較近期者，則需要作遙距工作，暫時不獲准進入白宮。

目前全美有15個州分和首都華盛頓容許成人使用休閒用大麻，並有30多個州分容許使用醫療用大麻。賀錦麗在2019年，參與民主黨總統初選期間，亦曾表態支持聯邦層面的大麻合法化。她在一個電台節目中更公開承認自己曾吸食大麻，「我覺得可以給很多人帶來歡樂，而這世界需要更多歡樂。」

賀錦麗作為副總統，每周都會多次出席總統每日簡報會（President’s Daily Brief），聽取最機密情報。根據最新指引，因為她所處職位須要通過安全檢查，應該不符合可獲豁免的個案類別。

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