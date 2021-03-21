美國總統拜登放寬前朝部分針對非法移民的政策，觸發新一波偷渡潮，被形容是20年來最嚴重，並導致難民收容所迫爆。單是周五上午，已有1,000人經美墨邊境非法入境美國。不過，眾議院議長佩洛西仍堅稱，拜登政府能夠控制邊境。聯邦移民及海關執法局（ICE）據報正考慮把部分非法移民移送到接壤加拿大的北方邊境，以減低美墨邊境收容所的壓力。

近日試圖從美墨邊境偷渡入境的非法移民越來越多，單在星期五上午，當局便接獲約1,000名非法移民經格蘭德河偷渡入境的報告，另有約1,000人的申請正在積壓。白宮發言人周四在記者會上，一度形容邊境處於「危機」（crisis）狀況，其後才改口稱為嚴重程度較低的「挑戰」（challenges）。

佩洛西堅稱邊境受控

民主黨控制的眾議院周四通過新法案，容許約300萬名非法移民獲得入籍美國的途徑。佩洛西稱，目前美國移民政策與前總統特朗普時期有極大變動，需要一些時間才見效，但形容現時政策務實，建基於美國價值觀和人道主義，拜登政府亦能控制局面。近日美墨邊境有難民營懸掛支持拜登的旗幟，不過佩洛西也呼籲非法移民聽從拜登日前不要前往美國的呼籲。

美墨邊境周三再次發生慘劇，兩名未成年人偷渡期間溺斃，另有多人被捕。佩洛西承認春季天氣回暖後，更多人會前往美國。國土安全部長馬約爾卡斯（Alejandro Mayorkas）周五與民主、共和兩黨4名參議員視察美墨邊境，並聽取官員匯報難民收容所情況。

北部邊境人手物資恐不足

非法移民大量湧入，導致美國收容所出現人滿之患，現時估計各個難民營已收容4,500多人，創歷史新高。據報部分收容所的兒童床位及食物不足，而德州州長阿博特（Greg Abbott）周五更披露，州內兩座收容所面臨人道災難，甚至缺乏「可用」（usable）的食水。共和黨人批評拜登放寬非法移民政策，惹來今次偷渡潮。

《華盛頓郵報》引述國土安全部官員消息指，海關與邊境保護局（CBP）正要求動用飛機，把部分被拘押於美墨邊境的的非法移民移送到北部地區。但《華郵》指出，南達科他、蒙大拿、密歇根等較北部州分邊境控制人員較少，未必能夠應付，並且擔心一旦冬季再來臨，有否足夠的保暖衣物提供予這些非法移民。

國土安全部周四表示，聯邦政府將動用早前通過的《美國救助計劃法案》下的款項，向政府部門及非政府組織增撥1.1億美元（約8.5億港元），讓它們照顧美墨邊境的非法移民家庭。

英國《每日郵報》/美國《華盛頓郵報》/美國霍士新聞

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