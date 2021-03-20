（北美通訊）兩名中國留學生向伊利諾大學厄巴納香檳分校（UIUC）提出訴訟，指學校為了繼續吸引中國留學生，隱瞞華裔教授徐剛（Gary Gang Xu）涉嫌性侵女學生的惡行，並涉嫌販賣中國留學生、違反性暴力法等，向該校索償1,100多萬元（美元、下同）。原訴人律師韋基信（Alison Wilkinson）向《蘋果》表示，該校十分依賴來自中國留學生的收入，才對性侵行為袖手旁觀，而且加以隱瞞。

紐約特約記者：湯浩然

原告孫行健 （Xingjian Sun）在2012年入讀厄巴納香檳分校，根據起訴書內容，當時只有19歲的孫行健，初到美國便成了教授徐剛的性侵目標，遭強姦及毆打。起訴書續指，孫行健在2014年把被毆打至眼腫的照片傳給學校，但大學只是向徐剛發出「禁止接觸令」，並沒有切實執行；當時，大學內部電郵表示事件屬「災難」；及後，徐剛在2015年8月企圖開車撞向孫行健。

另一名原告趙幸（Xing Zhao），在2013年入讀厄巴納香檳分校的東亞研究博士課程，徐剛是她的論文導師。起訴書指，徐剛多次性騷擾趙幸，當她表明不會就範，徐剛即拒絕指導其論文。直到2015年春天，趙幸決定向學校高層告發事件。

《蘋果》取得一段趙幸在訪問中的影片，她表示，「我以為告知學校高層，事情便會解決，徐剛亦會被懲罰」，但那位女高層只說『不要擔心，你會獲發學位』」。趙幸表示，她對校方感到徹底失望，反問「只要給我學位就可當沒事發生嗎？」最終，她不能再忍受徐剛的折磨，決定放棄攻讀博士學位，提早退學，她又鼓勵其他受害人挺身而出，向性侵行為說不。

二人代表律師韋基信表示，校方在調查後指，徐剛與學生有不恰當關係，向他提出解僱，但「跟徐剛簽署的解僱合約中，（學校）不但給他兩年的薪金及福利補償，更向徐剛表示，只要他向傳媒保持沉默，便可獲得一萬元額外獎金。」她續指，該校非常依賴來自中國留學生的收入，「伊利諾大學每年收取的中國留學生多達6,000名，佔整體海外學生的一半，而留學生的學費，比本地學生高一倍」。

伊利諾大學厄巴納香檳分校早於2017年，購買保險，「對沖」因為中國留學生數量減少而所受的損失，保額高達6,100萬元。路透社早前報道，該保險已於去年5月到期，受美中關係惡化及武漢肺炎疫情影響，沒有保險公司願意承保，估計已經斷保。

上述兩名原告，早於2019年9月向徐剛提出性侵及販賣人口等民事訴訟，代表律師表示，本周一已透過Zoom在伊利諾聯邦法院傳召徐剛作供。而針對校方的訴訟，韋基信指，該校已向伊利諾州法院提出撤消訴訟，有待法院定出申請撤控的期限；而蘋果就訴訟向校方查詢，截稿前未收到校方回覆。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！