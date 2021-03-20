美國總統拜登上任後首場中美高層會談結束，雙方充滿火藥味兼分歧嚴重。雖然拜登讚揚國務卿布林肯的表現，但前任國務卿蓬佩奧受訪時，直言中國知道拜登對華軟弱，面對中方批評又採取退縮態度，導致對方整場會談都咄咄逼人。

蓬佩奧接受霍士新聞節目主持人漢尼蒂（Sean Hannity）訪問，漢尼蒂形容美國有如被中國「上了一課」，布林肯在有關中國對美國人權問題的指控，竟然是「道歉而不是反壓對方」，令人不能接受。當時布林肯承認美國的確有不完美的地方，但一直「公開、透明地面對這些挑戰」。

蓬佩奧回應指：「聽到你這樣說令人感覺難堪，但更重要的是這很危險。當中共察覺到軟弱的時候，她們便會像昨天在安克拉治（Anchorage）那樣。她們觀察到（拜登）政府對待伊朗手法、重返《巴黎氣候協定》和重返世衞，她們會欺凌我們，以及在我們身上討好處。」

他強調美國必須展現領導能力，否則美國「只會陷入麻煩」，「軟弱導致戰爭及敵對」，又指中共就是知道拜登政府對華軟弱才會有如此表現。

對無反擊感失望

漢尼蒂問蓬佩奧如果他是會談代表會如何做，蓬佩奧指中方以黑人歧視問題批評美國民主是「不可理喻」，形容美國是民主世界的燈塔，中國這樣攻擊簡直是「瘋狂」。

蓬佩奧直言會以武漢肺炎反擊：「我會反問他們對這個世界做了甚麼，武漢肺炎帶走了數以百萬計性命，數以十億計的財富，她們（美方）沒有以這種方式向對方反壓是不能接受的。」

美國霍士新聞

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