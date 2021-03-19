中國在2013年提出一帶一路時，不少評論將之與二次世界大戰之後，美國在歐洲推出的馬歇爾計劃相提並論。就規模來比較的話，中國的一帶一路倡議涉及國家達68個，人口達34億，最初測算的基建項目投資達1.28萬億美元，足足是馬歇爾計劃的10倍以上。

北京對於一帶一路被稱作另一個馬歇爾計劃，卻有點抗拒。馬歇爾計劃是在二次世界大戰之後，美國作為西方世界領袖，援助歐洲復興對抗共產主義的重要一步。相反，北京認為一帶一路沒有任何競爭對手，而是一項開放的倡議，任何國家也可以加入，藉此達成互利共贏、構建利益的命運共同體。據中國官方統計口徑，截至2020年底，簽署了一帶一路合作意向的國家逾百個，開展項目逾2000個，沿線國家貿易額達4.6萬億美元，直接投資721億美元。

在以上一組亮麗數據的背後，相對於馬歇爾計劃的高度評價，中國一帶一路計劃卻伴隨債務陷阱、大國威迫、文化入侵等等一連串的責難，中國在不少發展中國家也面臨着「越幫人發展卻越乞人憎」的悖論境況。說到底，馬歇爾計劃的參與國家都擁有相同普世價值觀，互相包容度相對較高﹔一帶一路就更似明買明賣的商業關係，當利益糾纏不清，又或稍覺賺少了的時候，自然更容易發生矛盾。

特約記者 劉在名

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