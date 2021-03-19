中美兩國最高層外交官在阿拉斯加的會談上互相指摘，而美國駐聯合國大使托馬斯格林菲爾德（Linda Thomas-Greenfield）在紀念國際消除種族歧視日的會議上，也與中國常駐聯合國副代表戴兵交鋒。本身是非裔的托馬斯格林菲爾德形容自己親身經歷的種族歧視是一種挑戰，但在中國和緬甸等國家，數以百萬計的人所面對的種族歧視卻可以致命。

托馬斯格林菲爾德說，無論在哪裏，種族歧視仍是每天的挑戰，但對數以百萬計的人來說，那不只是挑戰，而是死亡。她說：「像緬甸，羅興亞及其他少數民族受壓迫、虐待及殘殺，而在中國，政府在新疆對維吾爾及其他少數民族和宗教團體實行種族滅絕和人道罪行。」

戴兵隨即反駁說，美國大使作為非洲裔，在發言中難得公開承認美方自身的人權劣跡，這更說明美方沒有資格對其他國家指手畫腳。他說，如果美國真的關心人權，就該去解決本國根深蒂固的種族歧視、社會不公和警察暴力等問題。

戴兵強調，所謂新疆存在「種族滅絕」的說法荒謬絕倫，完全是別有用心的造謠、徹頭徹尾的謊言。

托馬斯格林菲爾德是美國黑奴後裔。她在發言中說：「我們有缺失，深刻和嚴重的缺失，但我們會談論它、應對它，不斷施壓，希望可以令國家變得更好。」

路透社/中新社

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