美國紐約州長科莫（Andrew Cuomo）面臨更多性騷擾指控，其現任女下屬麥格拉思（Alyssa McGrath）爆料稱，科莫曾突然親她的額頭，合照時亦用力攬腰，又有用言語性騷擾她。科莫律師辯稱，州長與男女打招呼均會親臉、擁抱。

33歲的麥格拉思向《紐約時報》透露自己與另一名同事被性騷擾的經歷，其同事正是早前披露去年為科莫工作時遭非禮的受害人。對方告訴麥格拉思她遭州長摸胸，科莫更指名道姓要求對方不要將此事告訴麥格拉思，因知道她和麥格拉思是好友，經常傾談和互傳短訊聊天。

用意大利文讚她漂亮

麥格拉思又指，科莫2019初在辦公室內曾用意大利文讚她漂亮，另一次與科莫說話時發現對方公然注視她的襯衣，但他辯稱只是留意她的頸鏈。在同年聖誕節派對中，科莫親吻她的額頭，與她和其同事合照時「很用力攬着我們」。而在除夕科莫與該名同事合照後，要求對方把照片傳給麥格拉思，麥格拉思懷疑此舉是科莫要讓她感到妒忌，「有人告訴我們這是他常用的伎倆」。

報道指，麥格拉思目前與丈夫分居並有小孩，自2018年5月起擔任科莫辦公室的行政助理，雖並非直接在科莫轄下工作，但電郵顯示她和匿名舉報人在周末都會到國會大廈或行政大樓工作。

麥格拉思又聲稱，與已婚的受害人均曾被科莫問會否打算認識其他男人及交往，麥格拉思亦被問及無戴婚戒和離婚狀一事。她認為科莫種種行為已構成性騷擾，「他的做法令你感到和他一起很舒服，差不多好像你就是他朋友。但當你走開後，在你腦海中就會想『我不能相信我剛剛與紐約州長有過這樣的互動』」。

麥格拉思表示當聽到科莫聲稱「我從來沒有不適當觸摸過任何人」的言論後感到憤怒，對於州長完全否認所有指控，直言「我心裏毫不懷疑這些指控人士，她們是講出真相」。

科莫律師︰打招呼親臉老土但並非異常

科莫的代表律師格立文（Rita Glavin）則向《紐約時報》回應稱，「州長與男女性打招呼，均會擁抱和親吻臉頰、額頭和手部」，亦承認科莫會攬腰與人拍照，亦會用意大利文讚賞別人美麗，「但這一切都並非異常，雖然很老土。他已表達得很清楚，他從來沒有不適當挑逗或觸碰任何人」。

早前已有7名女性聲稱科莫性騷擾，今次是首度有現任下屬公開指控被科莫非禮。科莫正受紐約州檢察長詹樂霞（Letitia James）及州眾議院司法委員會調查。

美國《紐約郵報》

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