愛沙尼亞一名為北約工作的海洋學家，擁有最高級別的保安授權，但被控3年前由中國招攬為間諜，判罪成並入獄3年。情報界人士認為對愛沙尼亞以至歐洲來說，最大威脅已由俄羅斯轉移至中國。

現年57歲的庫特斯（Tarmo Kouts）2018年被中國中央軍委聯合參謀部情報部招募，為中國從事間諜情報活動，據稱還有一名同謀，但沒公開其名字。二人均於去年9月9日被捕，日前率先審訊了庫特斯，是當地首次有人因協助中國進行間諜活動被定罪。

愛沙尼亞情報機關KAPO副處長圖茲（Aleksander Toots）指，庫特斯是「受到金錢和希望獲得認可」驅使，收受中方賄賂，又獲支付到亞洲國家旅行的費用，包括入住高級酒店及到米芝蓮餐廳用餐，當局證實庫特斯從事間諜活動賺取了1.7萬歐元（約15.8萬港元）。

海洋學界權威 涉足國防部門

庫特斯在1999年獲得環境物理學博士學位，加入塔林理工大學（Tallinn Technical University）海洋研究院工作，其專長是地球物理學及海洋學。他有份參與一個科研小組曾於薩拉馬島（Saaremaa）尋覓最佳港口位置的計劃，該處除了可供郵輪停泊，北約的艦隻亦能使用。

自2006年開始，庫特斯開始參與有關國防的工作，他被任命為愛沙尼亞國防部科學委員會成員，負責監督軍事研究及發展計劃，同時成為北約海底研究中心的科學委員會成員，該組織進行有關海洋科學的研究等。

由於他在北約的身份地位，令他能直接獲得愛沙尼亞及北約的機密軍事情報，庫特斯在被捕時擁有最高級別保安授權，亦可追溯14年前的北約紀錄。報道指他在2018年起成為中國間諜後，只是「觀看」這些最高機密，沒有將機密直接交到中國手上。

KAPO補充指，早於2004年愛沙尼亞加入歐盟及北約時，已注意到中國開始對該國有興趣，還指中國對於「有關全球問題，例如北極、氣候和貿易」特別關注。庫特斯專注於氣候變化對海洋的影響，其論文集中於研究北極地區，十分符合中國要求。

中國威脅日增 專向學術界下手

愛沙尼亞一直視俄羅斯為軍事及情報上最大威脅，歐洲其他國家亦然，不過情報界認為今次事件反映中國帶來直接威脅，愛沙尼亞當局已警告中國間諜活動威脅正在上升，已跟俄羅斯構成同類威脅。另一波羅的海國家立陶宛，更於今年2月宣佈禁止使用中國安全軟件供應商。

有不願透露姓名的情報官員更形容庫特斯案件是中國間諜活動的典型例子，他說：「他們喜歡學術環境，中國很重視知識產權、科學研究和工業技術的情報收集。」他指學者往往較容易招募，也能將豪華旅行報酬包裝成出席學術會議。

美國Daily Beast/商業內幕

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