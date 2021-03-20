中美高層官員會談周五結束，雙方沒發表聯合聲明，只各自表述會談結果。綜觀一連兩天會談，中美代表在多項議題分歧嚴重，會面氣氛亦顯然惡劣，雙方在開場發言環節已充滿火藥味。以下是中美代表對各主要議題的表態：

中美整體關係

布林肯（美國國務卿）：「我還記得（美國總統）拜登還是副總統時，我和他一起訪華，拜登當時說過『跟美國對賭從來不明智』，這句話現今依然正確。」

布林肯：「美國對華關係會是在應有的地方競爭、在可合作的地方合作、在必須對抗的地方對抗……我們力求導正我們的關注、我們的優先事項，並達致兩國關係更加目光明確。」

沙利文（美國國家安全顧問）：「美國對世界、對中國的交往都會以美國國民利益為依歸……我們不尋求衝突，但我們歡迎競爭，我們會為國民和朋友堅守價值。」

王毅（中國外交部長）：「過去幾年中國的正當權益受到無理打壓……中方過去、現在、將來都絕不會接受美國無端指責。」

楊潔箎（中共中央外事工作委員會辦公室主任）：「中美兩國都是世界大國……希望美方改變零和博弈思維……不要濫用國家安全概念干擾兩國正常貿易往來……美國沒有資格居高臨下同中國說話，中國人不吃這一套。」

新疆、台灣與香港問題

布林肯：「我們在新疆、香港、西藏和台灣等多項問題上，與中方有根本分歧，我們已對中國清晰及直接地提出這些議題，中方只以防衞性態度回應。」

楊潔箎：「台灣、香港、新疆都是中國領土不可分割的部分，中方堅決反對美方干涉中國內政。」

王毅：「粗暴干涉中國內政的做法激起中國人民強烈憤慨……主權和領土完整是重大原則問題，美方不要低估中方捍衛國家主權、安全和發展利益的決心。」

美國與盟友關係

布林肯：「在我任職國務卿的短短時間內，我已跟接近100個國家溝通，剛剛亦完成訪問日本和南韓。我聽見的跟你們所描述的非常不同，我聽見各國非常滿意『美國回歸』，與盟友和各夥伴重新合作。」

沙利文：「我們聽見盟友和夥伴對中國經濟和軍事壓迫，以及侵犯基本價值觀的關注……（美國）將確保保護盟友夥伴的利益。」

王毅：「如果美方僅僅因為一些國家是美國的盟友就偏聽偏信，甚至袒護他們的錯誤言行，那麼國際關係就很難正常發展。」

中美價值觀

楊潔箎：「世界上絕大部分國家並不承認美國的價值就是國際價值……美國有美國式的民主，中國有中國式的民主。」

楊潔箎：「美國國內在人權等方面存在很多問題……中國共產黨領導和中國政治制度得到中國人民衷心擁護。」

布林肯：「我們承認我們不是完美，我們有犯錯、有倒退。然而我們在歷史上一直公開、透明地面對這些挑戰，而不是視而不見。有時候這是痛苦和醜惡的，但每當我們克服後，都會變得更強大、更團結。」

沙利文：「布林肯和我都對美國感到自豪，我們在抗疫、刺激經濟，以及確保我們的強大和民主方面都有重大成就。」

美國財經頻道CNBC／美國駐港總領事館網站

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