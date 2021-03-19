【疫苗外交】

美國總統拜登敲鑼打鼓宣佈，當地武漢肺炎疫苗接種計劃提早達標後，華府首度同意出口美製疫苗，並充當外交籌碼，將「借出」合共400萬劑牛津/阿斯利康（AZ）疫苗予加拿大和墨西哥，後者投桃報李，同意關閉接壤危地馬拉的邊境，阻止中美洲難民取道北上美國。

全球已有逾四億人接種了武肺疫苗，當中四分一是美國人。「我很榮幸地宣佈，就在我上台第58日的明天（周五），我們達成為一億美國人接種的目標。」拜登前日宣佈其執政百日大計，已提前42天完成，他說：「八周前（拜登上台時），最受武肺威脅的長者僅8%人施打了疫苗，現在65%的65歲以上人士都最少接種了一劑。」

擁最多疫苗 包辦最佳貨色

被武肺弄得雞毛鴨血的美國是全球疫情最嚴重國家，約54萬人染疫亡。當地自去年底開始大規模接種疫苗後，疫情已有好轉迹象，每天新增個案由1月高峯時的20多萬宗減至近日約五萬宗，每天死亡人數亦由1月的4,000多降至近日的1,500左右。不過，拜登點名以歐洲為鑑，強調「現在可以樂觀，但不可鬆懈……拜託大家，不要重蹈歐洲的覆轍」。

美國是坐擁最多疫苗的國家，幾乎包辦所有保護力公認最佳的貨色，甚至連食品及藥物管理局（FDA）還未批准使用的牛津疫苗，美國也至少生產了3,000萬劑，難怪同受疫情蹂躪的美洲及歐洲盟友不斷要求華府釋出部份牛津疫苗救急，不過，跟中俄大派未有充份安全數據的疫苗不同，美國一直惜針如命。

白宮發言人普薩基解釋，美國疫苗「優先留給美國人接種」，但否認有囤積，強調手上「可動用」的牛津疫苗只有700萬劑，美方也計劃向墨西哥和加拿大分別借出250萬劑及150劑，原因是「確保鄰國控制病毒也是我們結束這場疫情的重要一步」。當然，借用任何東西都會有代價的。

墨國當黑臉 幫拜登拆彈

幾乎在美國借疫苗的同一時間，墨西哥以防疫為理由，首次關閉接壤危地馬拉的南部邊境。自立場偏左的拜登上台後，廢除了前朝特朗普政府不少限制移民和打擊人蛇的措施，令不少中南美洲民眾奉他為「移民總統」，沉寂好幾年的難民大軍又再出現，正浩浩蕩蕩北上，成為拜登執政百天的政治炸彈。

現在，拜登大可繼續在移民問題上當白臉，黑臉則丟給墨西哥代勞，在途中攔住計劃偷渡美國的難民。拜登政府早前與墨西哥總統洛佩斯舉行視像會議，商討難民危機，其間後者曾要求美方提供疫苗。不過，美墨前天都異口同聲否認借用疫苗有「交換條件」。

事實上，墨西哥是繼美國和巴西後，全球武肺死亡數字的第三高國家，拒絕難民大軍取道入境美國的確會有助避免病毒進一步散播。該國也有使用中俄疫苗，當地日前便截獲一批冒牌俄羅斯衞星五號疫苗。

美聯社/美國《華盛頓郵報》