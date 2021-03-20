由聯合國贊助發表的2021年度「世界快樂報告」出爐，芬蘭連續四年蟬聯榜首，前10位有9個是歐洲國家。台灣是東亞地區最高、排第24位；香港較去年上升1位排77，中國則在149個國家與地區中排84。如單計「自由選擇生活」方式，香港就排113位，中國排27位。

芬蘭民眾互信度高

「世界快樂報告」由聯合國資助的「永續發展解決方案網路」（SDSN）發表，主要參考美國民調機構蓋洛普（Gallup）調查。報告自2012年4月首次發佈，今年是第9份年度報告。影響評分的因素包括人口年齡、社會支援、自由選擇生活方式和國民生產總值，國家貪腐程度、以及是否鄰近其他嚴重疫區亦會納入評分考慮因素。

芬蘭以7842分居冠，連續4年蟬聯全球最快樂國家。報告指當地民眾互信度高，在武漢肺炎疫情下有助保障彼此生活與生計。緊隨其後的是丹麥、瑞士、冰島、荷蘭、挪威、瑞典、盧森堡、新西蘭和奧地利，前10位有9個是歐洲國家。德國、加拿大、英國、美國和法國等亦位居在前列。

香港「自由選擇生活」排名比中國更低

而台灣的排名在東亞地區最高，是第24位，香港排77位，與去年相比上升1位，中國則排84，較去年第94位高。單計排行榜內「自由選擇生活」方式的榜名，香港排113位，中國就排27位，台灣就排80。

報告又指與中國、香港、南韓及日本相比，台灣的武肺感染率最低，這與台灣防疫反應迅速、旅客入境檢疫嚴格、個人防護裝備等資源分配得宜、政府訊息透明、民眾自我防護意識高等相關。

報告共同作者、哥倫比亞大學教授兼地球研究所（The Earth Institute）所長薩克斯（Jeffrey Sachs）表示，北歐國家對生活的滿意度一直高企，「民眾在這些國家感到安全，所以互信很高，政府被視為可信和誠實，雙方的互信很高」。

至於敬陪末席、最不快樂的國家則依次是阿富汗、非洲國家萊索托、博茨瓦納、盧旺達和津巴布韋。

疫情明顯為全球帶來更多負面情緒

去年武漢肺炎疫情打亂全球經濟與生活，報告指疫情的影響帶來明顯高的負面情緒，但是整體而言比較去年的報告，指數並無大轉變。報告亦發現，解釋各地染疫死亡率不一的最重要因素，是民眾互信及對政府的信心。

英國廣播公司 ／美聯社／中央社

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