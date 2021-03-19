英國首相約翰遜周五與4個新來英的港人家庭進行視像訪談，以了解他們來英的目的及需求。他表示代表全國歡迎他們選擇來英國定居，並對此感到自豪，又指相信英國會令他們感覺如家。

約翰遜說，英國長年擁抱因追求自由而被原居地排擠的人，所以對英國向持BNO港人提供5+1定居計劃感到十分自豪。

有份安排是次會面的慈善團體領袖Krist Kandiah透露會面十分愉快，與會家庭主要是專業人士如醫生、律師、建築師及教師，有向首相反映港英專業資格銜接的困難，又特意提及帶小孩上學遇到的問題。

首相府表示4個來自香港的家庭均於去年港區國安法通過後決定移民英國，在會談中與首相分享來英目的及新生活和工作上的困難，以供政府施政更能切中香港新移民的需求。

首相府新聞官表示，自1月開放BNO簽證以來接到27,000個申請。強調開放簽證是因香港人的權利及自由受限，英國履行應負的歷史及道德責任。英國指摘中國在1997年後多次違反聯合聲明，包括強推港區國安法和取消大批泛民議員資格，損害香港的高度自治。英國去年為合資格港人提供申請BNO簽證權利，讓他們可選擇移居英國。

特約記者 伍康弘、譚志輝英國報道

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