不少手機應用程式（App）索取過多用戶資料，以作廣告用途，存在侵害私隱之嫌。蘋果公司即將推出iPhone iOS系統更新，透過更嚴謹App政策，加強保障用戶私隱。但中國多間科網巨企被指正研究利用新技術，規避蘋果的新保障私隱政策，繼續索取用戶詳盡資料。蘋果警告相關中企不要嘗試違反政策，否則違規App將被下架。

英國《金融時報》報道，有中國官方背景的中國廣告協會正研發「互聯網廣告標識」（CAID）以規避蘋果保障私隱的政策，繼續蒐集用戶iPhone手機的詳細資訊，包括手機型號、國家、語言、時區、啟用時間、甚至是手機辨識碼（IMEI）等。

中國大小企業全在測試 蘋果展開貓捉老鼠角力

報道指，抖音母企字節跳動、百度、騰訊等中國科網巨企正測試或已在旗下App加裝CAID。科技專家表示，中國科技公司創造多種識別系統的舉動，顯示了中國App將以各種方法繞過蘋果新規定。蘋果據報已得悉情況，報道引述相關App開發人員收到的蘋果警告通知，指發現他的App透過在用戶系統創設單獨識別碼，從而收集用戶和系統資料，要求在14天內更新以符合蘋果規定，否則會被下架。

根據匿名廣告業人士指，蘋果新規定將妨礙企業確認訪客，而在中國，大大小小的企業全部都在測試CAID，蘋果最新的舉動可能影響這些測試。但《金融時報》也形容，蘋果和中國App之間正展開一場貓捉老鼠的角力。

專家：蘋果有能力找出違規App 只差執行力度

網絡安全專家辛赫（Jackie Singh）表示，有關警告訊息反映了蘋果能夠自動檢測App違反私隱原則，「Apple顯然擁有技術能力，能拒絕他們系統中的App識別及追蹤用戶外部行為的活動」。她認為，重點是Apple在各國會有多嚴格實施這項政策以及各國如何回應。

蘋果發聲明稱，App Store的使用條款及指南平等地適用於全球所有開發者，包括蘋果；並強調業者在追蹤用戶前，必先取得同意，被發現無視使用者選擇的App將會被用戶拒絕。

英國《金融時報》

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！