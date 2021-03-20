美國喬治亞州亞特蘭大按摩院連環槍擊案釀成六名亞裔女性死亡，亞裔社群悲憤，總統拜登前日到當地會見亞裔領袖，譴責反亞裔暴力事件大增，強調不能坐視種族主義和仇外言行的禍害，呼籲全國團結一致對抗仇恨和歧視。

拜登偕副總統賀錦麗，跟喬州的亞裔與太平洋島原住民後裔領袖會面後，在亞特蘭大的埃默里大學發表簡短演說，直言仇恨與種族主義是「長期困擾美國的醜惡毒藥」，對於種種偏狹和暴力現象，人們「往往保持沉默」視若無睹，但情況絕不能再繼續。

不點名批評特朗普

「這必須改變，因為默視等同幫兇。我們不能助紂為虐。我們必須仗義執言，打抱不平。」拜登說：「仇恨思想和言行，絕不能在美國獲得迴護。情況必須終止。這責任在於我們每一個人。我們得團結一致，杜絕仇恨。」

拜登並且不點名批評前總統特朗普煽動仇視亞裔的情緒，斥說有人「禍從口出。冠狀病毒就叫冠狀病毒」。武漢肺炎疫情最早出現於中國，特朗普去年就一再把武肺病毒叫做「中國病毒」，亦曾將武漢肺炎謔稱為「功夫流感」（Kung Flu），招來各方痛批。

事實上疫情去年爆發以來，全美發生針對亞裔的攻擊大增，據「停止仇視亞裔、太平洋島裔」（Stop AAPI Hate）組織統計，去年至今有近3,800宗，包括口頭和肢體攻擊、歧視和剝奪民權事件。而雖然本案疑兇被捕後暗示是苦於無法戒絕性癮才犯案，但政界和關注民權人士估計他至少有部份動機是出於反亞裔情緒。

母親是印度移民的賀錦麗就點出種族主義在美國歷史久遠的事實，並提出911恐怖襲擊後穆斯林遭到針對的例子。她說：「種族主義在美國一直確切存在；排外主義……性別主義也一樣。總統和我都不會袖手旁觀。無論何時何地，我們定必發聲反對暴力、仇恨罪案和歧視。」

亞裔州議員滿意會面

拜登和賀錦麗此行本是宣傳疫下紓困方案，在發生按摩院槍擊案後才轉而將重點放在慰問亞裔社群。兩人較早時跟亞裔領袖見面約80分鐘，聆聽亞裔議員和社群領袖講述亞裔面對歧視和暴力的情況，拜登直言為之「心酸心痛」。

兩名亞裔州議員對會面顯得很滿意，指會上不是談仇恨罪案和刑罰之類，而是「認真談到大家感受到的悲痛和恐懼，以及可能的應對方法，感覺很踏實」。其中代表亞特蘭大北郊的華裔民主黨州議員歐曉瑜認為歧視問題有無法言傳之處，但賀錦麗就能夠明白，相信賀錦麗在白宮能夠為亞裔切實發聲。

亞裔在美國人數龐大而且持續迅速增長，去年大選亞裔投票人數更創出新高，其中喬治亞州的亞裔和太平洋島裔選民投票率就比前一屆激增58%，因此對政治人物來說亞裔是不容忽視的族群。

路透社/美聯社/法新社