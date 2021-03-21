英國哈里王子接受美國名嘴奧花雲費專訪後，最新動作是為一本新書寫序。

該本名為《Hospital by the Hill》的書，由Chris Connaughton為抗疫前線醫護的遺孤而寫，講述一位在醫院工作的媽媽在疫情期間離世、遺下年輕兒子的故事。

根據倫敦泰晤士報刊登的摘錄，哈里在書中透露早年喪母之痛，說戴安娜王妃在他12歲時離世，令他有「巨大空虛感」。他說：「我想抱抱你們，也希望這故事能安撫你們，令你們知道自己並不孤單……我年輕時喪母。當時我不願相信或接受那事，那在我心中遺下巨大的空虛感」。我知你們的感受，我想告訴你們，空虛會隨着時間而被愛與支持所填補。

哈里曾在多個場合提及喪母之痛。他接受奧花專訪時，曾說皇室自他宣佈不再履行職務後，便停止對他的財政援助，若非戴妃給他留下遺產，他根本不可能離開皇室。哈里又稱，假如戴妃仍然在生，也會對梅根所受的攻擊感到憤怒和傷心，說戴妃也許「預知」他會離開皇室。

美聯社

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