美國多個州分早前相繼宣佈放寬防疫措施，度假熱點佛羅里達州近期吸引大量遊客，增加病毒傳播風險。邁阿密海灘市市長蓋爾伯（Dan Gelber）周六頒佈緊急狀態，並宣佈晚上8時後宵禁，但周六夜間續有數百人無視宵禁令繼續參加派對，警方發射胡椒球彈驅散，最少十多人被捕。

市長批遊人欠防疫意識

警方周日凌晨表示，宵禁開始後，他們拘捕了「至少十二人」，發言人指警員從晚上8點開始驅散人群，最終達到了令人滿意的遵守法紀水平。

現時正值美國學校春假，加上疫情緩和，大批學生趁機到各地玩樂，邁阿密海灘連夜擠滿跳舞的遊人，網上影片可見他們大多沒有戴口罩。當地早前已發生派對人士與警員衝突事件，最少兩名警員受傷送院，約100人被捕，亦有槍擊事件發生。

蓋爾伯周六召開記者會，表示由於太多人湧入市內，且他們毫無防疫意識，晚間情況更如同失控，因此宣佈進入緊急狀態，周六起南部消遣區每晚8時起封區，主要道路晚上9時起封路，只限居民、酒店住客及海灘職員使用，為期3天，周日再決定是否延長。

無視警車續狂歡 街頭撒錢

不過宵禁實施首晚仍有大量遊人無視新措施，其中市內南部的泳灘有數百人在宵禁開始後繼續跳舞狂歡，警方多次試圖驅散不果後發射胡椒球彈，人群驚呼走避。不過市內其他地點晚間繼續有人聚集玩樂，未有理會宵禁令，有人玩得興起向民眾撒錢，無視附近停泊的警車。

當地居民普遍歡迎宵禁，居民布隆科（Tom Bronco）表示希望社區平靜和安寧一點，亦有遊客表示理解，稱周末場面的確混亂，但坦言感到掃興。餐飲業界則憂慮宵禁打擊營業額，批評市政府事前未有諮詢業界，有餐廳指疫情關係已經一年無法交租，近日遊客回流，周六晚通常可賺5000美元，但宵禁及封路大大打擊生意，因為連外賣也做不了。蓋爾伯強調遊人數量已超出當地負荷能力，市面近日亦已出現混亂，

美國WPLG電視台/美國有線新聞網絡/美國《邁阿密先驅報》

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