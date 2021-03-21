中美日前在阿拉斯加舉行的高層會談不歡而散，與此同時俄羅斯總統普京近日高調回應美國總統拜登對他是「殺人兇手」的批評。美加傳媒分析指，中俄同時出手打擊拜登擬率領美國再次成為自由世界領袖的盤算，形容是「專制的反擊」，但與上世紀冷戰相比，現今的大國競爭戰場已轉到科技、網絡和爭奪國際影響力之上。

《紐約時報》指美國與中俄關係惡化已醞釀數年，但一切在過去一周白熱化——普京召回俄羅斯駐美大使，又反指拜登才是殺人兇手；中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔箎亦嚴詞批評美國，指「大部份國家並不承認美國價值就是國際價值」，甚至正面攻擊美國的民主和人權價值。

美國與中俄關係跌至低點

《紐時》形容過往無論是美國還是中俄，外交姿態均是「做騷」為主，只為滿足傳媒鏡頭和國內民意。然而目前美俄關係跌至冷戰結束以來的低點，美中關係更是華府與北京建交以來最差，中美在阿拉斯加的會談甚至令人聯想起1960年蘇共前領袖赫魯曉夫在聯合國會議上舉鞋責罵美國的一幕。加拿大廣播公司（CBC）形容，拜登提出連結其他民主國家一同對抗專制社會，「如今專制一方反擊了」。

《紐時》指當今各國核威懾力明顯較以往強，因此現時競爭主要在於科技、網絡及影響力層面。中國有意取代美國成為全球最大經濟體，北京料運用其經濟影響力向各地推銷中方5G網絡基建及海底光纖電纜，提供臉容識別等技術，對外輸出專制，以至加快控制世界貿易組織（WTO）等跨國組織。俄羅斯則擅長以下毒和網絡攻擊等方式干擾各地，克里米亞事件亦反映她無懼國際制裁。

專制政權串連 挑戰美國國際秩序

近期中俄已明顯採用網絡攻擊等手段攻擊美國公營機構、企業和基建，現階段未肯定兩國是希望竊取機密，還是以此警告拜登。另外現時美國面對的不再是冷戰時期「一對一」角力，而是多個專制政權聯手，挑戰美國為首的國際秩序。

白宮安全顧問沙利文早前指，中國未必會在太平洋與美軍直接衝突，形容現今經濟實力更為重要，拜登政府會提供資金協助半導體製造、人工智能等技術，與中國抗衡。拜登的亞洲事務顧問坎貝爾（Kurt M. Campbell）直言，這些努力難以一蹴而就，或需數屆政府才能達成。

美國《紐約時報》/加拿大廣播公司

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