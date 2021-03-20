美國喬治亞州亞特蘭大日前發生針對按摩院的槍擊案，造成六名亞裔女子死亡，幾百人周六在特蘭大州議會大廈外集會，聲援亞裔社區。參加者高舉「我們不是病毒」、「停止仇恨亞裔」等標語。

過去一年美國發生多宗針對亞裔的暴力事件，當地社區領袖認為是將武漢肺炎疫情爆發的責任歸咎亞裔所致。

1月當選的民主黨籍參議員沃諾克（Raphael Warnock）及奧索夫（Jon Ossoff）出席集會，帶領群眾默哀。

槍擊案造成8死，包括六名亞裔女子。韓裔死者Hyun Jung Grant的兒子周五在眾籌平台GoFundMe籌募與弟弟日後的生活費，一日內籌得逾200萬美元（1,540萬港元），遠超2萬美元（15.6萬港元）目標。

根據死者22歲兒子Randy Park說，母親本姓金，在南韓時當小學教師，「是一位將畢生奉獻給他和弟弟的單親媽媽，既是他的最好朋友，也是影響他最深的人」。他說現只剩他和弟弟在美國相依為命，其他親戚都在南韓。

Randy的眾籌目標是2萬美元（15.6萬港元），公開募捐一日，逾64,300人認捐共2,471,210美元（19,275,438港元）。

路透社／美國Daily Beast

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