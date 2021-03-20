冰島首都雷克雅未克附近一個睡火山前晚爆發，噴射的岩漿高度達100米。冰島氣象局指爆發未有對當地人及基建造成即時危險，把爆發分類為小型。今次是當地近800年來首次再有火山爆發。

熔岩覆蓋200個足球場

火山位於雷克雅內斯半島的法格拉達爾山附近。火山在晚上8時45分爆發，約四小時後熔岩覆蓋範圍達一平方公里，即近200個足球場。氣象局指爆發現場有一道長約500至750米的裂隙，噴射的岩漿高度達100米。有居於火山八公里外的居民指從窗口可見天空泛紅。

雖未有掉落火山灰，但預料會有火山碎屑和氣體排放，當中二氧化硫可危害健康甚至有致命風險。當局呼籲居民留在室內和關窗，避免接觸火山風，但未有打算疏散居民，因為爆發點偏遠，距離最近道路有約2.5公里。由首都通往凱夫拉維克國際機場的主要道路一度關閉，而機場則未有關閉。氣象局指由航空公司自行決定是否停飛。機場網站顯示未有航班受影響。

氣象局指克里蘇維克火山山系過去900年一直不活躍，至上月底發生5.7級地震後受當局監察。今次爆發原因是過去數周大量岩漿從地底湧上地面，使過去四周雷克雅內斯半島已出現超過四萬次地震，遠高於自2014年後每年錄得的1,000至3,000次，更創1991年有紀錄以來新高。

路透社/法新社/美聯社