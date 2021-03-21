土耳其退出保護女性公約激起婦女示威

土耳其官方公報周六凌晨刊登總統命令，宣佈退出保障女性受到暴力對待的《伊斯坦堡公約》（Istanbul Convention）後，傍晚有大批婦女走上街頭抗議，她們高呼口號、唱歌、原地彈跳表達不滿，一度與警方推擠，集會最終和平收場。

示威者在首都安卡拉巿中心坎卡雅區（Cankaya）政府大樓外聚集，要求總統埃爾多安（Tayyip Erdogan）撤回決定。入夜後當地有微雨，氣溫降至大約10℃，示威者大部份是女性，他們高呼「沒有平等，就不會有正義」，「埃爾多安，女人來了」、「女性萬歲，團結」、「女性、生命、自由」等口號，又展示「伊斯坦堡公約長存」、「政治謀殺女人」等標語的海報。

主辦單位「安卡拉女性平台」（Ankala Kadin Platformu）的阿斯蘭（Fatma Kilic Arslan）宣讀聲明指：「他們仇視《伊斯坦堡公約》、性別平等這種事，他們連聽都不想聽……國家不想改變不平等，他們想讓女性受男性宰制。他們聲稱正義將會降臨，但是沒有平等，就不會有正義。」另有婦女團體在伊斯坦堡、伊茲米爾（Izmir）等城巿上街。

《伊斯坦堡公約》正式名稱為《歐洲理事會防止和反對針對婦女的暴力和家庭暴力公約》（Council of Europe Convention on Preventing and Combating Violence Against Women and Domestic Violence），在2011年於伊斯坦堡通過，簽署國政府須立法保障女性，包括立法禁止家庭暴力。

土耳其是公約的首批簽署國，條約於2014年生效，但當地的宗教團體及其他保守派批評公約鼓勵離婚、破壞家庭和諧，又不滿同性戀、雙性戀及跨性別人士（LGBT）引用公約的平權理念爭取社會認同，他們主張退出公約，在周六獲埃爾多安正面回應。

英德文郡隕石墜落引發聲爆

英國德文郡、多塞特郡（Dorset）及薩默塞特郡（Somerset）有數百人表示，在當地周六大約下午3時聽到巨響，懷疑是幾公里外有隕石墜落，引起聲爆。

Twitter 上即時有大量帖文討論事件，有居民形容，首先聽到約20秒巨響，緊接着是一連串爆裂聲，又有人表示感到震蘯、以為是雷聲。澤西島（Jersey Island）一名的士司機疑拍到異物劃過天空，可能是隕石進入大氣層，報道指該段時間與居民聽到巨響的時間相約。

天文學家蓋特（Will Gater）在網上撰文指，觀察到有強光，判斷此可能是一顆火流星（Bolide）。國防部表示與事件無關，不是皇家空軍軍機所造成，暫未有官方解釋巨響成因。

Tiffany珠寶知名設計師離世終年80歲

國際知名品牌「Tiffany＆Co.」設計師佩雷蒂（Elsa Peretti）上周四（18日）逝世，終年80歲。「Tiffany＆Co.」發聲明指形容「佩雷蒂不只是一位設計師，而是一種生活態度」，啓發每一位員工。

意大利籍的佩雷蒂在1940年5月1日於佛羅倫斯出生，在1964年於西班牙開始模特兒工作，及後去到美國紐約發展，認識著名時裝設計師Halston並展開合作，經他介紹下，佩雷蒂認識「Tiffany＆Co.」管理層，於1974年正式加入公司。

佩雷蒂是「Tiffany＆Co.」舉足輕重的珠寶設計師，據時裝雜誌《Vogue》指，她設計的產品佔公司總銷量約一成。同時她亦致力於慈善工作，成立「Nando and Elsa Peretti」基金會並出任主席，支持人權、環保方面、藝術文化方面的項目。

中央社／英國《太陽報》／美國有線新聞網絡

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