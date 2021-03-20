亞特蘭大按摩院槍擊案兇手、21歲男子羅伯特·亞倫·朗（Robert Aaron Long）所屬的克拉巴普爾第一浸信教會，前日發聲明宣佈將他逐出教會，指他所為違背福音及教會教導，而且「無法再確定他真是耶穌基督的再生信徒」。

「惡行違反信仰」

該教會之前只就槍擊案發表簡短聲明向死者表示哀悼，未有提及兇徒，而且關閉了教會的社交媒體賬戶，其官方網站 亦不再對外公開。教會前日解釋，這樣做是為了保護信眾的安全，形容信眾聽到槍手是他們團體中的一員後都「很焦慮」。

聲明透露，羅伯特．亞倫．朗一家加入了教會多年，「我們看着亞倫將大，在他決志後，就接納他加入教會。這匪夷所思和過份的謀殺，直接違反了他對耶穌及福音的信仰」。

該教會表示會繼續致哀、悼念，並為死者家人祈禱，又對「因為亞倫不可原諒的所為而經歷恐慌和痛苦的亞裔美國人」深表遺憾。「沒有一位受害者要為事件負責。」聲明說，「唯獨是他一個人要為其邪惡行為及慾望負責」。教會正跟執法部門合作，並祈求「地上和天上的公義」。前年初曾跟有性癮的羅伯特·亞倫·朗一同在戒癮中心生活過至少半年的貝利斯透露，羅伯特．亞倫．朗多次承認自己「失敗了」，去過按摩院，感到極度自責，公開承認擔心有日會自殺。貝利斯相信，是信仰令他對自己所為感到痛苦。

美聯社