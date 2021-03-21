澳洲航空行政總裁喬伊斯（Alan Joyce）指「多國政府將堅持」要求國際旅客打武漢肺炎疫苗作為「入境條件」。他又認為即使各國政府未有要求入境旅客打疫苗，航空公司也應自行制訂相關政策。

他說：「我們有責任保障乘客和機組人員，讓機艙內所有人都安全。」他認為要求乘客接種疫苗有助合理化修改訂票的條款及細則，「我們訪問過的乘客中，有90%人認同打疫苗應列為國旅旅遊的必要條件」。

但他認同即使有疫苗，「當我們一重開國際邊境，病毒將四處傳播。我們需要令人明白，不可能完全沒有播毒風險。為了繼續生活，我們將以很多不同方式管理風險。」他又預期機位減少和放寬邊境限制不會使機票價格上升，甚至可能會比疫情前低一半。不過世衞早前已表明反對以打疫苗作為旅遊條件。

航空業在全球經濟佔重要席位。國際航空運輸業協會估計航空業支援的全球經濟活動價值1.8萬億美元（14.04萬億港元）。航空業在2019年的載客量就達到45億人次，不過各地政府為防疫而封關使人數大幅下滑。

澳洲航空於去年下半年因載客量大減而損失8億美元（62.4億港元） ，前年同期就錄得5.96億美元（46.488億港元）利潤；公司在疫情前有約2.9萬名員工，在疫後削減8,500個職位。

英國廣播公司

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