北韓上周五宣佈跟馬來西亞斷交後，馬來西亞要求北韓外交人員在48小時內離境，平壤駐馬來西亞外交官員周日（21日）關閉大使館，離開吉隆坡。南韓傳媒指出，北韓之所以大動作與馬來西亞斷交，是擔心在東南亞規避國際制裁的管道曝光。

北韓位於吉隆坡高檔地區的一棟大房子，使館人員周日將國旗和牌匾取下，並把使館大門鎖上。

北韓駐馬來西亞大使館代辦金友松（Kim Yu Song，音譯）在離開前在使館外發表簡短聲明，指控馬來西和美國站在一起，「共謀」對抗北韓，旨在「孤立及窒礙」北韓，「犯下不可原諒的罪行」。金友松是北韓駐馬來西亞最資深外交官，他向在場記者指，馬來西亞政策跟着美國走，「試圖剝奪我國主權、和平生存與發展」，「馬來西亞當局最終將我們的公民送往美國，從而破壞了基於尊重主權的雙邊關係基礎」，他警告美國一定「會付出代價」。

他其後和一些似乎是外交官及家屬的人員搭巴士離開。一行人來到吉隆坡機場，把一堆行李放到手推車上，到普通乘客使用的櫃台辦理登機。北韓因疫情關係嚴格管制邊境出入，這些人員是否會立刻返回平壤還是未知數。美聯社指他們看似登記前往上海的航班，另有不願意透露姓名的機場安全官員透露，預料有大約30名北韓人會在周日稍晚往上海。

中國《環球網》根據馬來西亞吉隆坡國際機場訊息報道，北韓駐馬來西亞使館全體人員所乘坐的航班已經於下午4時55分起飛，即全部朝北韓外交人員及其家屬已經在最後期限前離境。

南韓指北韓急撤 是為免規避制裁漏洞被發現

南韓《中央日報》引述前情報人員指，北韓利用在馬來西亞設立空頭公司等方式鑽漏洞規避制裁，除提供禁運物品、洗錢，也藉此蒐集南韓相關情報，文哲明就是其中一員；而這次文哲明被引渡，北韓當局擔心在東南亞一帶規避制裁管道可能因此暴露，才強行與馬來西亞斷交。報道推測，周日撤離使館的30多人中，很有可能包括在馬國從事相關活動的人員。

大馬外長指驅逐使館人員出境，是回應平壤上周五「單方面和完全不負責任的決定」，稱馬來西亞不會「容許任何干預內政、司法、不尊重我們的治理體系，並不斷製造不必要緊張局勢，無視依據規則的國際秩序等嘗試」。

馬來西亞一直是北韓的少數盟友之一，但自從2017年北韓領袖金正恩的同父異母兄長金正男在吉隆坡機場遭到刺殺之後，兩國關係出現緊張。大馬最高法院本月3日裁定，北韓公民文哲明（Mun Chol Myong）可被引渡到美國，文哲明被指控違反聯合國禁令，由新加坡偷運奢侈品到北韓。

美聯社／中央社

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