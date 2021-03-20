拜登上任美國總統僅兩個月，華府就接連開闢兩條外交戰線，跟中國高層官員在阿拉斯加的會談演變為唇槍舌劍，拜登早前亦稱俄羅斯總統普京為「殺手」。有分析認為其舉動輕率，但亦有指此舉是為區別前任特朗普只針對中國的方向，以及象徵「美國回歸」。

美國《華盛頓郵報》指，特朗普在任4年間外交風格不按常規出牌，本來預料拜登上任會回歸傳統路線，但現在卻令人大跌眼鏡。國務卿布林肯跟中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪進行充滿火藥味的會談，拜登又隔空和普京互指對方才是「殺手」。

要展示跟特朗普不同 有能力同時對抗兩大國

雖然拜登的外交行動一反外界對他的預期，分析認為這個戲劇性的變化，一方面看似很輕率，不過對於拜登闡明自己跟特朗普劃清界線卻有實質效果。美國智庫威爾遜中心（Wilson Center）研究員韋伯（Yuval Weber）表示：「我認為沒有其他方法能更激進和明顯地，將他（拜登）和特朗普區分。」

美國有線新聞網絡（CNN）分析指，拜登這樣做是要表明「美國回歸」，有能力對抗兩個大國，尤其是北京和莫斯科皆認為美國過去20年積弱，海外重點一直放於中東，國內又面臨極度政治撕裂和嚴峻的武漢肺炎疫情。

CNN形容拜登對俄羅斯採取實用主義的路線，他願意回應普京的強硬態度，也指控俄羅斯的間諜組織向美國私人企業及數個政府部門發動黑客攻擊，又表態支持反對派領袖納瓦爾尼（Alexey Navalny）；同一時間，他亦就核問題達成共識，續簽《新削減戰略武器條約》。

舌戰無效用 執行力或不足

布林肯在會談中跟中方舌戰，復旦大學國際政治系教授沈逸認為，美方在這次會談只是擺出姿態：「他們不想解決甚麼實質大問題，只想傳遞一個訊息，就是『你看，我們不需要像特朗普那樣難看，但是我對中國的施壓絕對不會比特朗普更弱、更軟。』」

布林肯在會談的表現獲得拜登認可，但亞洲社會政策研究所（Asia Society Policy Institute）副主席羅素（Danny Russel）指：「這種充滿敵意的表現，毫無疑問對建立更正面的姿態是沒有幫助，安克拉治（Anchorage）的會議目的是進行交流。」

儘管拜登現在如此強硬，但CNN也指出美國執行上可能會出現問題，首先是華盛頓制定的策略去到海外執行，往往無法發揮最大效用，而美國在會談上的態度或會激起中國更具侵略性，美國的盟友也未必會完全跟從其戰略，尤其是歐盟還想在中國和美國之間作選擇。

美國有線新聞網絡/美國《華盛頓郵報》/中央社

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