英國白金漢宮表示，受武漢肺炎疫情影響，英女皇今年6月不會在倫敦舉行生日巡遊，這是皇室連續兩年因疫情而取消這項盛事。而英國政府據報正跟皇室商討皇室撥款，經濟受累於武漢肺炎疫情打擊，現有約8,200萬英鎊（約8.8億港元）的撥款恐面臨削減，據報女皇樂意接受有關安排，跟大眾共同面對疫情苦況。

英女皇下月將迎接95歲生日，皇室原本計劃在6月12日舉行女皇生日巡遊，但在諮詢政府後，周六決定取消這項年度盛事，是連續兩年因疫情而取消生日巡遊。皇室正考慮在溫莎堡舉行其他活動代替。白金漢宮發言人表示：「經過與政府及其他有關方面協商，同意今年不會以傳統方式在倫敦舉行英女皇生日巡遊、或壽辰閱兵儀式。其他在溫莎堡的巡遊方式會在考慮之列，而通常在6月舉行的授勳儀式，今年則不會舉行。」

早前有報道指英女皇有邀請哈里王子及妻子梅根參與今年的生日巡遊，但有關計劃是在兩人接受美國名嘴奧花雲費專訪前決定。哈里及梅根在訪問中公開指控皇室存在種族歧視，有消息人士透露，英女皇聞訊後「感到傷心卻不憤怒」。

現有8,200萬鎊皇室撥款 勢遭削弱

另外，皇室目前每年從政府獲得約8,200萬英鎊的皇室撥款（Sovereign Grant），即相當於每名英國人支付1.23英鎊（約13港元），以資助皇室人員執行皇室公務，而現有撥款協議將在2022年完結。《每日郵報》引述政府內部消息人士透露，政府正與英國皇室商討，有意作出削減。內部人士透露：「最近一份協議是相當優厚，但我們預料不會重現。英女皇很明白民眾在疫情下的苦況，樂意削減成本。」

儘管皇室去年9月承諾，疫情令皇室財政出現3,500萬英鎊（近3.8億港元）缺口，但不會就此尋求額外公帑支持。

英國《每日郵報》／澳洲新聞網

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！