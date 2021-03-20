英國威廉王子三個子女早前在英國的母親節，動手製作心意卡向已故戴安娜王妃致意，稱呼她為「戴安娜嫲嫲」。有英國筆迹專家分析三位年輕的室成員的圖畫和字迹，指7歲的佐治夠貼地 ，而且和父親及祖父查理斯關係親密；至於5歲的夏洛特公主對己對人都很有要求。

佐治想法實際貼地又理智 適應能力強

筆迹專家特魯塞爾（Tracey Trussell）表示，佐治的字迹整體平衡而且連貫，自然對齊的句子以及緊密排列的詞語，顯示他對生活的看法注重實際而且貼地，是個發展全面又理智的小男孩，「他天生就適應能力強，而且享受與朋友玩耍，即使他試圖裝作像成年人一樣冷靜和矜持，亦掩蓋不了他有多愛他的家庭」。

談到畫作，特魯塞爾認為是反映佐治心中的想法，「樹木象徵地連結內在性格和他們的發展，也告訴我們關於他們的情緒狀態」，他指佐治繪畫的大樹冠顯示他腦海中友善、成熟和知識豐富的一面，「小鳥在樹上飛過增強這種意義，揭示出他生動的想像力和巨大夢想」。

特魯塞爾續指︰「樹幹很寬闊，顯示堅定的自尊心，樹木的位置在畫中的右邊，顯示他與父親相處得很好，以及與祖父有親密關係」。至於樹幹上的黑色樹洞，她表示顯示他擔心會有壞事發生，以及他所感到的憂慮。

夏洛特自我保護傾向 對自己有要求

至於夏洛特公主，特魯塞爾指5歲的她仍處於發展個人字體的早期階段，使用長的下斜線，顯示她對自己有要求，「細小字型反映她的成熟，英文字母Y和G用長長的下筆畫， 顯示她堅持完成已開始的事，以及要保持標準」。

特魯塞爾指夏洛特的字體顯示自我保護傾向，同時說明她已明白如何與他人聊天，還有其他人對自己評價的重要性，形容她個性深思熟慮，「是個認真的小女孩，擁有愛心和巨大潛質」。小公主的畫作繪畫一個巨型彩色心形，反映「有愛心、敏感和同理心的本質」。

特魯塞爾表示，將近3歲的路易王子仍在學習握筆和手眼協調，所以你會預計看到未連接的字母和不穩定的大字體，「看他的字體如何發展將會很有趣」。

英國《每日郵報》

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