根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數突破1.22億，全球死亡人數突破270萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過2,970萬宗，是目前唯一確診數突破2,000萬的國家，死亡人數超過54.1萬。巴西確診人數超過1,187萬，死亡人數突破29萬。印度確診人數超過1,155萬，死亡人數超過15.9萬，是目前疫情最嚴重的亞洲國家。俄羅斯、英國、法國確診突破400萬。意大利、西班牙確診超過300萬宗，確診逾200萬宗的國家則有土耳其、德國、哥倫比亞、阿根廷、墨西哥、波蘭。伊朗、南非、烏克蘭、秘魯、印尼、捷克、荷蘭等7國確診宗數均超越100萬大關。

智利確診數破單日紀錄

智利單日新增確診人數創新高，達7,084，打破去年6月紀錄。政府表示，今年至今26%人死於武肺，武肺成為智利頭號殺手。

智利至今29%人打了第一針武肺，15%打了兩針，接種率是南美州國家中最高，以全球計，僅次於以色列、阿聯酋、英國。

智利訂購多款疫苗，訂購量最多的是中國科興疫苗，共6,600萬劑，首200萬劑今年1月底運到智利。智利於上月3日啟動疫苗接種計劃，智利總統皮涅拉接種了科興。截至上周三，智利已有527萬人接種了至少一劑疫苗，其中250萬人完成兩劑新冠疫苗接種。

衞生部長帕里斯（Enrique Paris）呼籲公眾保持警覺，因為要80%人接種疫苗方能達至群體免疫，要6月底方能實現。

歐洲多國有反對防疫限制示威

歐洲多國周六有反封措施示威。

英國倫敦逾1萬人在市中心遊行，有人高舉「停止摧毀我們的孩子」、「虛假大流行」等標語，部份人與警衝突，13人被捕。

德國黑森州（Hesse）北部大城卡塞爾（Kassel）逾2萬人上街，成為今年迄今德國境內最大規模的類示威抗議之一。當質疑疫情的示威者試圖突破警方封鎖線，要與其他抗議者會合時，爆發警民肢體衝突，警方動用水炮、警棍、胡椒噴霧驅離抗議民眾。

示威由德國反防疫措施團體「水平思考者」（Querdenker, Lateral Thinkers）運動號召發起，這項運動獲得極左翼、陰謀論信奉者、反疫苗人士以及右翼極端分子青睞。他們當中部分人認為疫情大流行不是真的，其他人則宣稱防疫限制措施侵害他們的公民權利。

歐洲其他幾個城市也出現反對防疫限制措施的示威抗議。荷蘭警方動用水炮驅散首都阿姆斯特丹（Amsterdam）博物館廣場的大約500名抗議者，他們不聽從警方要求解散非法示威抗議的命令。當地傳媒報道，示威抗議者隨後轉往附近一條運河，在那裏遭警方圍堵，其後被送上巴士載往不同地點。

在瑞士境內，約3,000至5,000人在西北部城市利斯塔（Liestal）集結，要求終結關閉餐廳和其他場所已數個月的防疫措施。示威抗議者高舉「夠了！」、「疫苗殺人」、「讓愛而非恐懼指引你」等標語。

法新社／美聯社／路透社

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！