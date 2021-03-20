美國喬治亞州亞特蘭大上周二導致六名亞裔女子死亡的按摩院槍擊案，聯邦調查員至今未有發現證據足以起訴槍手仇恨罪，當中難題是起訴門檻甚高。

未見相關證據

若要起訴疑犯仇恨罪，法例要求檢控當局必須證明受害人是因為特定原因，如種族、性別、宗教、國籍或性取向而成為目標，或是疑犯侵犯了任何受聯邦或憲法保護的活動。另外，控方亦須提出明確證據，例如疑犯曾在電話短訊、互聯網帖文或向受害人發表種族主義言論。

惟據執法部門消息人士指，亞特蘭大按摩院槍擊案至今未見這類證據。聯邦及州政府調查員仍在追查疑犯的行兇動機。然而，喬治亞州當局強調，調查仍在進行中，不排除任何可能性，包括控以仇恨罪。事實上，這宗案件或許是對喬州新定仇恨罪的首個考驗。該州去年夏天制訂的仇恨罪，跟美國不少州分一樣，都不屬於獨立的一宗罪，而是作為一人因另一罪名被定罪後，額外新增的懲罰。當地前檢察官、喬治亞州檢控官委員會執行總監斯坎達拉基斯說：「這（仇恨罪）不是你被捕的原因，而是用以加重你的判刑。」

該法例列明，若犯案者動機涉及受害人種族、膚色、宗教、國籍、性、性取向、性別，又或是精神或身體殘障，就可在原有特定罪行的刑罰上加刑，刑罰是至少監禁兩年及罰款最多5,000美元（39,000港元）。這新法至今未被引用。

美聯社