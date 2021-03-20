英國傳媒引述消息人士報道，英國獨立電視台（ITV）可能播出美國名嘴奧花雲費專訪哈里王子及其妻梅根的從未曝光片段。

專訪本月7日在美國哥倫比亞廣播公司（CBS）首播，翌日在ITV播出。梅根指皇室人員種族歧視、活於皇室時想過自尋短見等，引起全球議論。

CBS說全球近5,000萬人收看專訪，ITV錄得1,240萬人收看。

專訪有逾90分鐘片段仍未曝光。英國《星期日人物報》（Sunday People）引述行內消息人士，有人對足本播放專訪興趣盎然，說專訪首播時，已是本年至今英國最大騷，各地電視台都有買入播映權……播多一些肯定也肯定是收視冠軍。奧花的製作公司知道他們坐在金礦上，故交易可能已經完成。」

專訪播出後，女皇經白金漢宮作出回應，對哈里梅根面對的困難表示難過，對涉及種族的議題表示關注，會私下處理。

有指專訪令英國皇室陷入危機。英國《太陽報》引述哈里兄長威廉王子的朋友說，威廉對專訪感到十分苦惱，說哈里梅根淡出皇室（Megxit）後他心情仍未平復過來，哈里在專訪中的言論又令他思緒混亂。

哈里在專訪中稱威廉和父親兼皇儲查理斯與他同樣被皇室責任所困，威廉的朋友卻指哈里的說法不對，說威廉完全接受他的角色，和女皇一樣尊重皇室人員的義務。

專訪播出後，威廉王子是首位公開反駁種族歧視指控的皇室成員，稱未有和哈里說話，說「我們不是一個種族主義家族」。

哈里王子最新搞作是為新書寫序。該本名為《Hospital by the Hill》的書，是為抗疫前線醫護的遺孤而撰寫。哈里在書中透露早年喪母之痛，說戴安娜王妃在他12歲時離世，令他有「巨大空虛感」。

英國《太陽報》／美聯社

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