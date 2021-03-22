武漢肺炎疫情令不少食肆生意慘淡，但餐廳除了憂慮收緊防疫措施外，亦討厭顧客訂枱後臨時取消訂位「no show」，白費廚師一番心血之餘，亦因已預備食材而「血本無歸」。有見及此，英國不少餐廳相繼要求顧客訂座先付訂金，免得浪費時間金錢。

要求付訂金後缺席率大減

英國部署4月12日重開戶外晚市，以及5月17日重啟室內晚市，很多餐廳已收到不少顧客訂座。位於伯明翰的餐廳「670 Grams」，3月初開始要求向訂座客人收取訂金。該餐廳的米芝蓮名廚兼老闆特雷德韋爾（Kray Treadwell）表示，此舉是確保餐廳免受損失，「我們只經營小餐廳，如果周五晚上一桌四人沒有現身，那麼我們就損失數百英磅。這就像取得一張戲院門票，如果你當晚不可以出席，你可以送給朋友」。

英國酒店業協會行政總裁尼科爾斯（Kate Nicholls）亦贊同這種做法，認為商戶面對取消預訂的影響很大，「餐廳推出措施保護他們免受潛在打擊是正確的，我們希望顧客預訂時可以注意這點」。

有餐廳主廚表示，有些顧客為了一次商務午餐，事先預訂3至4間餐廳，再請他們的客戶挑選餐廳，最後短時間通知其餘餐廳取消訂位。顧客取消預訂往往很容易，只需在確認電郵按一個按鍵，令食肆感到很苦惱。

倫敦東部多爾斯頓（Dalston）餐廳「Angelina」，自從去年7月、英國首次封城後，就要求顧客先付訂金，結果缺席率大大減少，至今只錄得兩次缺席。米芝蓮餐廳「Carters of Moseley卡特表示他們的食物需要準備4天，「所以提前付款保障我們不會浪費任何產品」。

英餐廳登記預付平台增一倍

美國預付網站Tock表示，英國餐廳註冊其服務的數字在過去一年來上升了一倍，「在Tock的餐廳享有彈性取消預訂政策，而且更願意調整或取消預訂，他們所要求的是一般禮貌上的提前通知」。

英國《星期日泰晤士報》

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