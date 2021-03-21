英國衞生大臣夏國賢（Matt Hancock）周六表示，英國武漢肺炎疫苗接種行動創新里程碑，境內逾半成人已接種至少一劑疫苗，成為達成此接種水準的首個全球主要經濟體。

夏國賢表示，英國接種疫苗進度超前歐盟和美國，意味英國正順利邁向鬆綁封鎖措施及重啟經濟計劃。

夏國賢告訴天空新聞網：「疫苗接種計劃是我們走出這場疫症大流行的途徑。」官方數據顯示，2,690萬人接獲種第一劑疫苗，較前一天的2,630 萬人增加。

周五接種阿斯利康（AstraZeneca）疫苗的英國首相約翰遜（Boris Johnson），在宣佈半數成人已接種第一劑疫苗後在Twitter發文表示，「讓我們繼續努力」。

歐洲大陸爆發新一波感染仍令人憂心，包括德國和法國等國境內感染病例快速攀升。英國政府科學顧問警告，由於會有把新變種病毒帶入國內的風險，英國人今夏赴國外度假的可能性極低。

被問到是否擔心歐洲其他地區感染率攀升時，夏國賢表示，英國必須保持警戒，但未見到從4月12日起逐步重開商店、酒吧和餐廳計劃面臨威脅。夏國賢說：「沒迹象我們將不能按路線圖設定般獲得進展。」

使用阿斯利康和輝瑞（Pfizer）疫苗的英國疫苗，是全球最快速接種國家之一。就接種率而言，以色列居全球之冠，其後依序為阿聯酋、智利和英國。

相比之下，美國有23%人口接種至少一劑疫苗，不到1/10歐洲人口已接種疫苗。

英國政府先前表示，目標4月中旬前讓50歲以上所有人接種至少一劑疫苗，7月底前讓每位成人接種至少一劑疫苗，夏國賢指出，前述目標將會達成。

美聯社

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