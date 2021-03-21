北約（NATO）秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）接受英媒專訪，警告氣候變化令北極出現新冷戰風險增加，中國和俄羅斯也不斷加強北極圈的軍事部署，「戰略競賽升溫」，對北約防務安全構成直接影響。

警告俄圖控制融冰後新航道

斯托爾滕貝格日前接受英國《泰晤士報》專訪，指北極融冰將令「戰略競賽升溫」，除了因為亞洲和歐洲之間的可航行海路增加，亦會擴大在區內開採石油和天然氣的經濟利益，而且將更容易部署軍事力量。

他指俄羅斯近年加快在北極軍事部署，形容為「冷戰以來前所未見」，包括重啟蘇聯時代在北極圈的軍事基地，而且也建立新基地。俄國又部署全新武器系統和雷達，以及設立破冰船艦隊，準備在夏季融冰時啟用新航道。

斯托爾滕貝格指控俄羅斯試圖控制北極航道的交通運輸，並表示北約需要行使「自由航行」的權力，體現在地區內的影響力，「當我們留意到更多商務運輸時，我們需要為一些挑戰作準備」。

中國擴海軍規模強化北極軍力

北極融冰後如出現新航道，可令來往中國和歐洲航行時間減少近半。斯托爾滕貝格指中國自稱是「近北極國家」，以及推動「冰上絲綢之路」連接中國和歐洲。中國明顯擴大海軍規模，過去5年來增設80艘軍艦及潛艇，「這等於英國海軍軍艦和潛艇總數，中國透過此舉正在增加在北極行動的軍事力量，尤其是融冰之時」。

他強調需要對俄羅斯和中國增加的影響力作出回應，「但也要在環境等議題上爭取合作」。

倡應對全球暖化升級軍備

北極融冰令全球水位上升和氣候暖化，托爾滕貝格指將直接影響北約海軍基地、軍事基建和盟友之間的合作方式。「確保制服和軍備能夠在炎熱天氣下可用到」。

他舉例西非的薩赫爾地帶（Sahel）氣溫上升造成旱災，燃起地區衝突並為恐怖主義活動製造條件，例如尼日利亞恐怖組織博科聖地（Boko Haram），「更多極端天氣將會增加對稀有資源如土地和水的爭奪，這將驅使民眾遷離，更多難民，並將會加劇衝突」。

他警造氣候變化是「危機倍增器」，對於北約防務造成直接影響，「可以在任何地方以不同的狀態引發衝突」。

英國《泰晤士報》

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