緬甸民眾無懼軍方的鎮壓行動，各地示威者周六重返街頭，同時，東南亞地區的主要國家如印尼和馬來西亞，相繼譴責緬甸安全部隊暴力鎮壓反政變群眾。

人權組織「緬甸援助政治犯協會」（Assistance Association for Political Prisoners）表示，從2月1日軍政府發動政變至今，已有237人死亡。但軍方的血腥鎮壓，沒能平息民選政府被推翻和民選領袖昂山素姬被囚禁的民怨，抗暴行動仍持續進行，部份策動抗爭的領導人說，他們必須調整策略。

北部撣邦有示威者戴防毒面罩集會，南部沿海城市土瓦（Dawei），有汽車展示昂山素姬海報和「結束獨裁」標語。

緬甸獨立英文媒介「今日緬甸」（Myanmar Now）報道，盛產紅寶石北部城鎮摩哥克（Mogok）夜間傳出槍響，有2人被士兵開槍擊斃，東北部城鎮壘固（Loikaw）周五也有一示威者遇害。

仰光東部塔克塔（Thaketa）鎮區，軍警向試圖扔燃燒彈的示威者開槍，居民表示，一名青年臉部中彈死亡。片段顯示，軍警在鎮內持續亂槍掃射，又對居民破口大罵。

仰光當地居民表示，警方下令若干區域的民眾清除路障，並持續緝捕策動抗爭的領袖。仰光部份地區正實施戒嚴。

土瓦的示威領袖覺敏蒂（Kyaw Min Htike）說：「我們在沒有軍警的地方發起抗爭，然後當我們聽到他們要來了，就趕緊鳥獸散，我不想再失去任何一位同志，但不論如何，我們會持續抗議，直到我們的革命獲勝。」

傳泰軍向緬軍供米

多年來恪守不相互批評內政原則的亞洲鄰國，也持續發聲呼籲終止暴力。印尼總統維多多（Joko Widodo）表示，他將要求東盟主席、汶萊蘇丹博爾基亞（Sultan Hassanal Bolkiah）召開緊急會議。維多多發表視像演說：「印尼呼籲緬甸立即停止施暴，以免更多人喪命。」馬來西亞首相穆希丁（Muhyiddin Yassin）支持維多多提出會商的呼籲，還說持續對手無寸鐵平民使用致命武力令他感到震驚。

菲律賓外長洛欽（Teodoro Locsin）則說，東盟務必採取行動。新加坡也譴責緬甸軍方發動的政變和鎮壓，並呼籲釋放昂山素姬。聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）周五也譴責緬甸軍方不斷施暴，亟需「堅定、一致的國際回應」。

雖然泰國也對緬甸的流血事件表示關注，但泰國傳媒引述一名安全部門官員說，泰軍受泰國政府命令，將700袋大米供給緬甸東部邊境的緬甸軍。

泰國軍方周六否認向緬甸軍供應大米，納黎萱部隊（Naresuan Force）司令安納（Amnat Srimak）說，就算有供米也只屬正常貿易。

法新社／路透社

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