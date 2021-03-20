全球武漢肺炎疫情反覆。為防病毒再藉大型體育活動擴散，籌辦今年東京奧運的組織昨日決定不接受海外觀眾入場觀賽，為現代奧運舉辦逾百年來首次，近百萬已出售的門票將退款。國際奧委會主席巴赫表示基於安全第一，他必須作出這困難的決定，希望得到諒解。

日本官員原本有信心已推遲一年的東奧能正常地舉行，但全球武肺疫苗接種進度未如理想，加上接連有危險的變種病毒出現，年初已有消息估計奧運或要將外國旅客拒諸門外。巴赫、東京都知事小池百合子和奧組委主席橋本聖子等五方與東奧相關的人員昨日為此開會，正式宣佈這令人失望的決定。

各方會後的聲明表示，日本和其他國家的病毒仍充滿挑戰，難以保證能讓海外人士今夏入境日本。為了給予海外持票人清楚的信息，以及讓他們調整行程，會後結論是外國人不允許在奧運和殘奧會舉行期間到日本。曾七次以運動員身份參加奧運的橋本聖子稱，沒有外國觀眾出席賽事令人十分失望，但為確保參與者有安全的環境，這是無法避免的決定。

美國奧運隊隨即回應，形容當局的決定是「我們希望永遠接收不到的消息」，強調會繼續維護美國擁躉能親身感受賽事的機會。

當局決定拒絕外國人入場後，接下來要處理近百萬張已售出的門票。東京奧組委秘書長武藤敏郎稱，約60萬張奧運和30萬張殘奧會門票將退款，但酒店費不退回，又暗示會削減奧運的周邊人員和海外志願者。剩餘的座位方面，組織者原本提出下月決定能有多少本地人入場觀看賽事，但巴赫曾稱可能到近7月23日開幕時才有決定。另外，國際奧委會據報亦曾為部份外國貴賓爭取豁免限制，但估計規則不會大幅放鬆。

損失恐逾百億

日本經濟多年未見起色，前首相安倍晉三本希望以舉辦東奧大力刺激旅遊及零售等相關行業，官方已花費至少154億美元（1,201億港元），如今沒有外國旅客參與，料損失慘重。

野村綜合研究所經濟學家木內登英估計，缺少了外國觀眾將招致1,500億日圓（約107億港元）損失，若國外遊客的門票不能在國內轉售，門票收入也會減少數百億日圓。大和總研則指，奧運和殘奧觀眾原先能帶來2,079億日圓（約148億港元）住宿和餐飲等消費額，但若缺少外國觀眾，數額將減少600至700億日圓，跌幅約29%至34%。

日本現新增的武肺確診數字雖較1月高峯時大幅回落，但東京連續五日錄得逾300宗新症。即使如此，當局仍決定今日解除東京都和另外三個縣維持了兩個多月的緊急事態宣言。

路透社/法新社/美聯社