緬甸反對軍方統治的示威持續，數以百計民眾無懼鎮壓，周六晚徹夜舉行燭光集會，醫護和僧侶亦加入，但遭軍方中斷活動，並在各地鎮壓抗議民眾。根據人權組織「緬甸援助政治犯協會」（Assistance Association for Political Prisoners，AAPP）數據，累計死亡人數增至248。

周日持續有抗爭活動，城鎮蒙育瓦市（Monywa）有民眾設置路障，遭警方開槍鎖壓。片段顯示一名男子頭部中槍，眾人大叫「狙擊手，狙擊手」，當地一名醫生表示一名男子死亡，幾人受傷，社區組織亦在社交網Facebook呼籲捐血。

上周六（20日）至少4人被殺害，計及蒙育瓦市的抗爭後，根據AAPP的統計，自軍方2月1日發動政變，死亡人數增至248人。軍方指示威中累計兩名警員死亡。

醫護僧侶加入示威行列

周六各地徹夜舉行近20場示威，由最大城市仰光，以及北部克欽邦（Kachin State）和南部高當市（Kawthaung）的小社區，抗議聲音遍佈全國。

在第二大城市曼德勒，數以百計示威者徹夜遊行，當中包括身穿白袍的醫護人員發起「黎明示威」，在天光前遊行，一起高唱反軍政府的歌曲。其他地方亦有僧侶手持蠟燭參與晚會，部分民眾以燭光砌成象徵反抗極權的三指手勢。

而在仰光，政府安全部隊中止集會，有網民表示軍警鎮壓在晚上舉行的示威，頻頻投擲閃光彈驅趕民眾。軍方發言人早前回應稱，安全部隊只會在必要時使用武力。

敏昂萊到各地解釋奪權原因

繼西方國家發聲批評軍方政變後，印尼、新加坡及馬來西亞等多個亞洲國家，亦譴責批評緬甸鎮壓行動，但緬甸軍方仍不為所動。

當地國營電視台報道，緬甸國防軍總司令敏昂萊（Min Aung Hlaing），周六前往位於仰光以南400公里的科科群島（Coco Islands），向當地醫護及駐軍解釋他奪權的原因，提醒士兵保護國家免受外國威脅。早前他亦到南部城市密耶克（Myeik）解說。

科科群島鄰近馬六甲海峽，為中國和印度尋求增加影響力的區域，戰略位置極其重要，而中印至今未有就緬甸政變發表措辭強硬的聲明。

路透社

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