澳洲東岸自昨日持續下暴雨，多地水浸，不少民居斷電，甚至有房屋整間被沖走，當局呼籲悉尼西北部的民眾撤離。新南威爾斯省3月的降雨量創下歷史新高，預計暴雨將持續至下周末，省長貝莉珍妮安（Gladys Berejiklian）預料今次是25年一遇雨災。

悉尼西部現小龍捲風

水浸沖走房屋，淹沒道路，悉尼西部昨早更出現小型龍捲風，逾30間房屋被破壞並導致電力中斷。供應悉尼食水的沃勒甘巴水壩（Warragamba Dam）罕有滿溢要排水。

人口達800萬的新南威爾斯省有河流泛濫，當局向12個地區發佈水浸風險及撤離警告。氣象學家預料周日悉尼以至全國各地持續暴雨，部份地區雨量達200毫米。

新省緊急服務部過去兩日接獲約4000個求助電話，其中500個涉水浸，部長埃利奧特（David Elliott）呼籲，民眾切勿行近或駕車駛近水浸道路。

暴雨打亂疫苗接種計劃

澳洲原本打算在未來數周將武漢肺炎疫苗分發至全國，供近600萬人接種首劑疫苗，但極端天氣打亂這項計劃。暴雨亦令多個體育賽事要取消，包括足球賽及賽馬盛事「金靴賽馬日」。

路透社／澳洲廣播公司／美國有線新聞網絡

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！