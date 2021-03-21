中美高層官員日前於阿拉斯加舉行會談，就香港、台灣和新疆等問題針鋒相對。日本共同社引述消息指，早於上周二的日美「2+2」會議上，美方曾主動討論台海局勢，美日同意一旦兩岸發生軍事衝突，雙方會緊密合作應對。

美國國務卿布林肯、國防部長奧斯汀、日本外務大臣茂木敏充和防衞大臣岸信夫日前在東京舉行部長級會議，報道引述多名日本政府消息人士指，奧斯汀主動提出有關議題，不過未有進一步討論到兩岸發生衝突時，美日具體如何合作。

雙方一致認為局勢緊張加劇或致武力衝突

消息人士指岸信夫在會談中提及解放軍派軍機飛越台灣海峽中線的次數驟增，雙方一致認為局勢緊張加劇或將導致武力衝突。岸信夫又指由於與台灣海峽地理位置較近，日本的和平及穩定將大受影響，認為今後有必要探討自衞隊能為前往支援台灣的美軍提供甚麼協助。

美日在會談後發表的聯合聲明，僅強調「台灣海峽和平與穩定的重要性」，共同社形容日本過往一直主張兩岸和平對話解決爭議，今次將台灣突發事態當作議題的消息傳出，實屬罕見。茂木敏充上周三受訪時強調：「日本有必要展示超越以往的存在感。」他認為不等美方提出要求、積極分擔職責的態度很重要。

路透社／共同社

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