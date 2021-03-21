微軟創辦人兼億萬富豪蓋茨（Bill Gates）最近參與網上互動節目，回答網民提問如何減少碳足迹時，表示他會使用環保燃料，家中有安裝太陽能板及食人造肉等，又呼籲公眾說服不同政黨背景人士一同關注氣候變化。

在美國最大網上論壇Reddit的互動環節「Ask Me Anything」，蓋茨被問及應對氣候轉變的做法，包括如何減少碳足迹。他表示自己駕駛電動車，家中有安裝太陽能板，又稱計劃大幅減少搭飛機，「疫情已顯示我們可以去少一些旅行」。他亦稱自己有時也選擇吃人造肉取代普通的肉類。

蓋茨亦採用不少創新技術減少碳足迹，「我使用環保燃料，我有購入直接空氣採集技術（Direct Air Capture、DAC，收集大氣中二氧化碳技術），我有份資助在低成本建築物以電熱泵取代天然氣」。

曾籲徹底停食牛肉

他亦強調：「你的政治意見是最重要的事」，認為說服所有政黨去關注，將為這項議題帶來重大轉變。另一方面蓋茨建議企業應盡能力去抵消自己造成的碳排放量。

今年2月，蓋茨呼籲美國和其他較富有的國家，為減緩氣候變化徹底停食牛肉，轉而選擇人造肉，「我不覺得最窮的80個國家會吃人造肉。我認為所有富有的國家應該轉而選擇100%人造牛肉」。他又稱：「你會習慣味道的不同，而且他們之後也會令味道更加好」。

英國《每日郵報》

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