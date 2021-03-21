步入幾乎每人至少有一部手機的年代，公共電話逐漸被淘汰。在香港，電話亭乏人問津；而在日本，5間JR公司決定，每架新幹線列車都必定設有的公共電話，今年6月底前將全數拆除，意味有56年歷史的新幹線公共電話走進歷史。

首部新幹線公共電話於1965年誕生，提供新幹線列車內公共電話服務的日本電信業龍頭NTT Communications表示，首部新幹線公共電話，於56年前在東海道新幹線列車內安裝。

新幹線公共電話就算列車行經隧道也不受影響，一直以來供乘客商務或緊急聯絡時使用，至今日本所有新幹線列車都有安裝。不過，隨着手機日益普及，加上去年12月，日本手機已可在新幹線整個路段正常通話，致使用列車內公共電話的乘客大幅減少。

在全日本營運新幹線的5間JR公司（JR北海道、JR東日本、JR東海、JR西日本、JR九州）因此決定，到今年6月底前，逐步拆除列車內公共電話。

此外，在新幹線車廂內提供文字新聞資訊的服務，目前除了JR西日本公司外，其餘4間公司亦因為手機普及，決定調整相關服務內容。

中央社

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！