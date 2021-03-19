（北美通訊）加拿大卑詩大學學生組織「中商社」（BizChina Club）本周五起一連四日舉行「中國峰會」（UBC China Forum），邀請中國電訊設備生產商華為的高層，擔任講者。由於華為早前被揭發有份侵害新疆維吾爾人人權，加拿大有維吾爾組織已發起聯署，要求取消整個峰會。

今次峰會請來20名商界領袖及學者，擔任演講嘉賓，當中包括華為加拿大總保安主任莎德莎洛（Olivera Zatezalo）。去年12月，《華盛頓郵報》揭發華為早於2018年，已參與有關人面識別系統辨別種族的研究，有份鎮壓新疆維吾爾人及其他穆斯林少數民族。

峰會官方網站表示，其宗旨是要提供平台，進行有建設性、不分黨派的討論，尋找有潛質的合作機會，促進加拿大和中國人民聯繫。今年2月初，加拿大總理杜魯多亦去信中商社，歡迎今年峰會的所有參與者。

溫哥華維吾爾聯會（Vancouver Uighur Association）青年領袖努利（Shalina Nurly）對峰會的宗旨並不認同，於周三去信中商社，呈交超過200個聯署，要求終止整個峰會。

現年20歲、就讀於西門菲莎大學的努利向加拿大廣播公司（CBC）表示，加拿大已譴責中國對新疆維吾爾人進行種族滅絕，但有關峰會仍繼續與涉嫌侵犯人權的公司合作，又強調要加強加中兩國聯繫， 批評做法荒唐（absurd），「中商社以為與他們（中國政府和企業）合作，我們便可以解決所有問題……但事實並非如此。」

中商社早前回應努利表示，學會不支持任何形式的侵犯人權行為，演講嘉賓亦不代表學會立場。努利對其講法不感認同，希望學會與具爭議的企業保持距離，聆聽其他聲音，「 我們有維吾爾人的聲音、 有香港人的聲音、有西藏人的聲音……他們全部都受到中國政府壓迫。我們的聲音很重要，應該要被聽到。」

卑詩大學回應表示，對學生就國際議題作出主動參與，感到自豪。中商社及華為未有回覆傳媒查詢。

卑詩大學中國峰會並非第一次捲入爭議。中商社2019年舉辦中國峰會時，邀請中國商湯科技高層周辰（Jimmy Zhou）演講，遭受當地吾爾人抗議。當時商湯科技已被指控有份參與監控、侵害新疆維吾爾人人權，遭美國商務部列入貿易黑名單。

近日加中關係亦急轉直下。中國拘禁加拿大商人斯帕沃（Michael Spavor）超過兩年後，突然於本周五進行閉門審訊，指控他為境外刺探及非法提供國家秘密等罪名，加拿大駐中國使館副大使倪杰民（Jim Nickel） 亦被拒進入法院聽審。另一名同於2018年被中國拘捕的加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig）則傳聞於下周一受審。

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