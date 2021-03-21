澳洲最多人口聚居的新南威爾斯省東岸連日暴雨成災，由卧龍崗到里斯托爾延綿近900公里，幾乎無一倖免，首府悉尼更是重災區，省長貝里吉克利安（Gladys Berejiklian）承認災情比原先估計的更為嚴峻，對於今次大水災，她已兩度改口，先由最初稱為20年一遇改為半世紀一遇，昨日的說法是洪水已達百年一遇規模。

氣象部門估計，災區昨天便下了逾100毫米雨量，部份地區更錄得200毫米之多。悉尼上游的瓦拉甘巴水壩前日已滿溢，是十多年來首度失去蓄洪功能，持續豪雨結果令下游的瓦拉甘巴河、納賓河、霍克斯布里河兩岸全線告急，其中霍克斯布里河的水位逼近50年高位，悉尼西北的低窪地帶首當其衝，數百間房屋受損，當局下達疏散令，數千人已緊急撤離。

切斷公路 學校停課

在塔瑞市，有房屋被洪水捲走後，整幢在曼寧河上隨水漂流，至少有150名居民要到社區會堂暫避，該處一年前也收容了大批受山火影響的災民。洪水又切斷省內多條主要幹線公路，不少學校已宣佈停課。貝里吉克利安警告，未來幾日可能再多4,000人要離開家園避難，省政府宣佈16個行政區進入災難狀態。澳洲總理莫里森表示，聯邦政府將會向新南威爾斯省提供援助。

直至昨天，省內仍有一名弄潮兒失蹤，當局自上周四起共接獲逾7,000個求救電話，但救援隊只出動了650次，貝里吉克利安解釋：「天氣惡劣下，直升機要出動也不容易，我們得依賴地面搜救隊員。」當局提醒民眾，今日災區的雨勢會持續增強，可能最快要到周四才會轉晴，省應急署副署長奧斯汀又說：「就算雨停下來，也不表示河水水位會立即降回去。」

氣象部官員羅賓遜直言：「我們可能要面對一場歷時非常長的大洪水。」水災勢必影響到新南威爾斯省的武漢肺炎疫苗接種進度，坎培拉原定今日會向全國發送疫苗，展開第二階段的大規模接種計劃，為600多萬目標人士注射。聯邦政府已促請新南威爾斯省的民眾，要對無法預測的疫苗供應延誤，保持諒解以及忍耐。

路透社/法新社