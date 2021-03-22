澳洲港人組織聯合維吾爾族人、緬甸人和泰國人共35個組織，周一於《澳洲人報》登報，促請澳洲當局盡快就《馬格尼茨基人權法案》立法，加強打擊侵犯人權的人，令干犯者的家人及組織均會受到制裁。前香港立法會議員許智峯接受當地傳媒訪問說，正積極推動當地通過人權法，制裁侵犯香港人權的官員。

廣告刊登於《澳洲人報》第9頁，呼籲澳洲要立即為《馬格尼茨基人權法案》立法。廣告提及多個地區的問題，包括香港正面對不斷升級的政治檢控、維吾爾族人遭受種族滅絕、緬甸軍事政變及泰國民主運動受打壓，證明澳洲有需要就人權立法。美國及英國等已有相關法案，能對侵犯人權的官員進行凍結資產及禁止入境等制裁。

有份聯署的組織早前就這則廣告發起眾籌，目標是籌得3.4萬元，但最終只有148人捐款一共14,450元，離目標只有42%。澳港聯表示，差額由該會成員及「Fight for Freedom. Stand with Hong Kong.」團隊捐出。

根據澳洲SBS電視台去年9月的調查，如果當時法案呈交到參議院，按照當時各個參議員的意願，將有足夠票數通過。然而，其中一個聯署組織澳港聯透露，受武漢肺炎疫情影響，法案今年未必能進入國會議程，因此促請政府盡快向國會提交草案。

許智峯在澳游說目標 推動定立人權法

前香港立法會議員許智峯早前由英國轉到澳洲，他向SBS電視台透露他在澳洲有三大遊說目標，其一就是推動人權法立法，他直言：「我希望令國會議員和官員看清楚香港發生的事，希望他們可通過人權法，制裁香港和北京的官員干犯侵犯香港人權的事......這是一個很清晰的訊息告訴全世界，澳洲政府是跟全世界在一起，去支持香港人爭取民主自由。」

許智峯又表示，明晚安排了份與歐盟一個閉門的網上會議，將有多國大使參加，屆時他會講述香港情況；此外，他已跟4至5名澳洲聯邦和省議員預約會面，並將於5月到澳洲國會一次過跟多名議員見面。

澳洲SBS電視台

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