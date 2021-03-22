戰斧巡航導彈（Tomahawk cruise missile）被視為美軍其中一款最成功的武器，如今獲調整新版本的「第五型」（Block V），成為反艦巡航導彈，可配合海上追蹤系統，打擊位處1,000英里（約1,600公里）外的敵方艦艇，以協助反擊中國日益擴大的海上威脅，料將成為華府實踐印太戰略的關鍵火力。

「戰斧第五型」的造價將為每枚100萬美元（約780萬港元），繼續由原有軍火商雷神製造，能夠以每小時550英里（約890公里）的亞音速飛行，擊中正以20至30節（即時速介乎37至55公里）航行的戰艦。由於其電子和導航部分獲得提升，有助避過敵方反導彈雷達干擾，並令射程延長至最多1,500英里（約2,400公里）。

美國海軍在可見未來會重點部署在印太地區，但礙於中國正部署太量長程陸基彈道導彈，包括射程逾1,300英里（約2,100公里）的「航母殺手」東風-21D導彈，力求在台海等區內海域爆發軍事衝突時，阻止美軍航母接近，於是令「戰斧第五型」延長射程變得十分關鍵。而美日防長上周便曾經商討在台海出現軍事衝突時的應對策略。

除了台海，中國近年在南海活動同樣日益增加，也加劇了跟鄰國的磨擦。菲律賓近日便敦促中方撤走駛入牛軛礁（Whitsun Reef）範圍的逾220艘漁船，但中方同樣宣稱擁有該處主權。

戰斧巡航導彈在1970年代設計，是其中一款最具標誌性的美軍武器，至今已經在戰鬥中使用超過2,300次，最近期是前總統特朗普在2018年下令發射66枚戰斧巡航導彈轟炸敘利亞，以懲罰後者對平民施以化學武器攻擊。除了實際攻擊用途，美軍亦以戰斧巡航導彈展示軍事實力，能夠在準確度維持數呎之內的同時，擊中逾千英哩外的目標。而這款導彈雖然已服役超過30年，但美軍至今僅跟英國分享使用戰斧巡航導彈。

英國《泰晤士報》

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