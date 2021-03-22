英國哈里王子及夫人梅根在宣佈退出皇室後接受美國名嘴奧花雲費專訪，除了聲言遭到種族歧視，更宣稱在全球見證的大婚日之前3天已私下與哈里正式結婚，暗示大婚只是演出給世人看。但繼英國牧師引述消息人士反駁後，英國《太陽報》從註冊總署取得他們的結婚證書副本，亦證實哈里和梅根在行禮當天才正式註冊，反映梅根在專訪的說法不實。報道引述曾處理相關手續的人士指，梅根所指在行禮前的「結婚儀式」可能只是場採排，無法律效力。

哈里和梅根在2018年5月19日於溫莎堡聖佐治教堂舉行婚禮，當天除了來自各地的名人到場見證外，全球傳媒亦有直播及轉播。不過，在奧花雲費專訪上，梅根指大婚當天不是屬於他們自己的大日子，而是「為全世界準備的一天」，還透露她跟哈里於大婚日前3天已私下在花園於坎特伯雷大主教韋爾比（Justin Welby）面前結婚。

結婚證書列明大婚當日在溫莎堡成婚

《太陽報》昨晚取得哈里和梅根的結婚證書副本，指出2018年5月19日確實是他們正式註冊的日子，地點列明是溫莎堡，證婚人是查理斯皇儲和梅根媽媽拉格蘭（Doria Ragland）。曾經協助辦理婚書的前文員博爾頓（Stephen Borton）向《太陽報》表示︰「很遺憾，但梅根很明顯有混淆，而且有誤會。」

博爾頓解釋︰「那張我有份幫忙辦理的特別證明書，確認他們在2018年5月19日於溫莎堡聖佐治教堂結婚，而且全球數百萬人見證到，是正式的結婚儀式，獲英國聖公會（Church of England）及法律承認。」

他認為，梅根所說在3天前「結婚」不過是她和哈里在大主教面前嘗試交換簡單誓言，那些誓言可能是他們自己寫的、較新潮的，或者根本只是一場採排。博爾頓補充，梅根所說的「花園」亦非官方認可場地，而且她說當時只有他們和主教3人，即是沒有足夠見證人，「不可能在只有3 人的情況下結婚，那不是有效的儀式」。

相反，在聖佐治教堂進行的婚禮才合乎《皇家婚姻法》（Royal Marriages Act 1772）規定，結婚證明書在當年3月16日簽發，證明已獲女皇批准，並列明結婚場地等細節。

倘梅根說法屬實 將意味大主教也犯法

哈里和梅根大婚當天亦是獲冊封為「薩塞克斯公爵」（Duke of Sussex）及公爵夫人的日子，二人交換誓言儀式由聖公會坎特伯雷大主教韋爾比（Justin Welby）主持，他們交換戒指後，韋爾比宣布哈里和梅根正式結為夫婦。

報道指，如果梅根在專訪所言屬實，早已私下與哈里結婚，即代表韋爾比不單違反法例，還在英女皇面前主持一場「假」的皇家婚禮，事關重大。不過韋爾比的發言人表示不會評論事件。早前已有傳媒報道英國牧師引述消息人士指，梅根在花園進行的只是「私人對話」，絕非婚禮儀式，估計「梅根是美國人，所以不明白」。

回應種族指控 皇室擬設「多元共融總管」

另外，梅根指受到種族歧視的言論受到莫大關注，據指白金漢宮正在檢視多元性政策，有意設立「多元共融總管」一職，專責推動皇室多元共融，但相關工作早在他們公開指控前已進行，皇室會將他們的言論作意見參考。

《泰晤士報》引述消息人士透露，未來數周會與商界及其他人士討論如何推動皇室多元，相關工作會涵蓋白金漢宮（Buckingham Palace）、克拉倫斯府（Clarence House）和肯辛頓宮（Kensington Palace）。促進多元的工作包括可能聘請少數族裔、身障人士、及性小眾的代表出任專責推動多元的總管。

英國《太陽報》／英國《泰晤士報》

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